Mesajla ‘oy’ istedi!

YENİDÜZEN (Özel)

Dışişleri Bakanı, UBP Milletvekili adayı Tahsin Ertuğruloğlu’nun seçim öncesinde ‘yeni yurttaşların’ cep telefonlarına gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

‘Elde edilen’ vatandaşlığın ülkeye ve halka hayırlısı olmasını dileyen Ertuğruloğlu, milletvekili aday numarasının da belirtildiği mesajda adeta ‘oy’ istedi…

Mesajda şu ifadelere yer verildi: Değerli kardeşi, elde ettiğiniz vatandaşlığınızın ülkemize ve halkımıza hayırlara vesile olmasını dilerim. Saygılarımla Tahsin Ertuğruloğlu. UBP Lefkoşa MV adayı No:9.

Öte yandan YENİDÜZEN’e konuşan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ise atılan mesajların sorgulanmasını ‘tuhaf’ buldu, “Konu Tahsin Ertuğruloğlu olunca konular başka yerlere çekiliyor, birileri hareketleniyor, enteresan bir şey…” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu:

Mesajların sorgulanması tuhaf, derdiniz nedir siz izah edin!

Öte yandan Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu ise atılan mesajların sorgulanmasını ‘tuhaf’ buldu,

“Konu Tahsin Ertuğruloğlu olunca konular başka yerlere çekiliyor, birileri hareketleniyor, enteresan bir şey…” dedi.

YENİDÜZEN’e konuşan Ertuğruloğlu, “Fikir benimdi. Oy istemedim, ne şahsıma ne de partime oy istedim. Yeni vatandaşlıkların ülkeme vatanıma hayırlısı olmasını diledim. Herkes her türlü oy avcılığı yapıyor. Bu durumu ciddi şekilde yadırgadım” şeklinde konuştu.

Ertuğruloğlu’nun YENİDÜZEN’e yaptığı açıklama şöyle: İnanılır gibi değilsiniz… Bunun nesi konu oluyor? Fikir benim fikrimdi. İnkar etmiyorum. Oy istemedim, ne şahsıma ne de partime oy istedim. Yeni vatandaşlıkların ülkeme vatanıma hayırlısı olmasını diledim. Bu mesajı sormaktaki derdiniz nedir? Siz bana izah edin. Bunun sorgulanması çok tuhaf. İstisnai vatandaşlıklar konusu başka… Yarın gerekirse açıklama yapacağım. Bu durumu ciddi şekilde yadırgamış durumdayım. Herkes her türlü oy avcılığı yapıyor. Vatandaşlıkların sorgulanması başka konu... Bu insanlar şu anda vatandaş, onlara hayırlı uğurlusu olsun dedik. Konu Tahsin Ertuğruloğlu olunca konular başka yerlere çekiliyor, birileri hareketleniyor, enteresan bir şey…