Mesai saatleri denetim altında

BAŞBAKAN TUFAN ERHÜRMAN PERSONEL DAİRESİ TARAFINDAN YAPILAN DENETİMLERLE İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü, 77/1989 sayılı Yasa’nın 5’inci maddesinin 17’nci fıkrasının Daire’ye verdiği yetkiyi kullanarak, Ekim ayında, Muhaceret Dairesi, Nüfus Kayıt Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kargo/İthalat ve Antrepolar Şube Amirlikleri, Telekomünikasyon Dairesi Lefkoşa Vezne Bölümü, Su İşleri Dairesi Müdürlüğü Güzelyurt Bölge Birimi, İskan ve Rehabilitasyon Dairesi Güzelyurt İskan Şubesi, Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği, Çalışma Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği ve Devlet Basımevi’nde yaptığı personel denetimlerinde, yaklaşık 300 personelin mesai saatlerine uyumunu ve saatlik, mazeret ve hastalık izinlerinde mevzuata riayet edilip edilmediğini denetlemiştir.

Denetimlerde, Muhaceret Dairesi, Nüfus Kayıt Dairesi, Gümrük ve Rüsumat Dairesi Kargo/İthalat ve Antrepolar Şube Amirlikleri, Telekomünikasyon Dairesi Lefkoşa Vezne Bölümü, Sosyal Sigortalar Dairesi Güzelyurt Bölge Amirliği ve Devlet Basımevi’nde toplam 79 personelin mesai başlangıç ve bitiş saatlerine ve/veya mesai arası giriş-çıkış saatlerine uymada gerekli özeni göstermediği tespit edilmiş olup ilgili kişilerin isimleri kurumlarına yazılı olarak bildirilmiştir.

Yazılı bildirimlerde, “tüm personelin mesai saatlerine uymaları konusunda uyarılması, uymamayı alışkanlık haline getirenler ile görev yerine mazeretsiz gelmeyenler veya görev yerinden izinsiz ve özürsüz olarak ayrılanlar hakkında disiplin işlemi başlatılması veya Kamu Görevlileri Yasası’nın 121’inci maddesi ile Toplu İş Sözleşmesi’nin Ücret Evsaf ve Barem İçi Artışlar başlığı altında yer alan madde 11/4 kurallarının uygulanarak maaşlarından kesinti yapılması gerektiği” de bildirilmiştir.

Bunun yanı sıra, denetime gidilen kurumlardaki iş yükü, personelin görev yerlerinin verimli çalışma ortamı yaratıp yaratmadığı ve yurttaşa doğrudan hizmet verilen kurumlarda verilen hizmetin kalitesi gibi hususlardaki görüşler de ilgili kurumlara iletilmiştir.

Bu arada, Su İşleri Dairesi Güzelyurt Bölge Birimi’nde yapılan personel denetiminde, son bir haftalık devam defteri incelendiğinde genel olarak personelin mesai saatlerinde uyduğu, devam defterinin personel tarafından giriş ve çıkışlarda düzenli olarak imzalandığı, denetim sırasında görev yerinde bulunmayan personelin izinli veya raporlu olduğu, dış görev defterinin düzenli olarak tutulduğu ve dış görevde bulunan personelin dış görev defterini imzaladığı memnuniyetle tespit edilmiştir.

Başbakanlık Personel Dairesi Müdürlüğü’nün personel denetimleri düzenli bir biçimde devam etmektedir. Gerçekleştirilen denetimlerle ilgili sonuçlar aylık olarak kamuoyuyla paylaşılacaktır. Denetimlerin temel amacı kamu hizmetlerinde düzenin, verimliliğin ve özellikle de yurttaş memnuniyetinin sağlanmasına katkı koymaktır. Bunun için kamu hizmeti sunan tüm birimlerde görev yapanların desteğine ihtiyaç vardır. Kamu hizmetinde görev yapan personelin ve amirlerinin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermelerini diler, mevzuata uygun biçimde görevlerini ifa eden kamu personeline teşekkürlerimi sunarım.