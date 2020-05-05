‘Mesafeli’ başladık

Fehime ALASYA

Covid-19 salgını nedeniyle uzun süredir kapalı bekleyen işyerleri dün “mesafeli” bir açılışla yeni sürece başladı. Sektörlerin gündeminde sağlık vardı ancak ekonomi için özellikle Türk Lirası’ndaki erime süreciyle birlikte ‘karamsarlık’ ağır bastı.

Birçok sektör 51 günün ardından dün sabahın erken saatlerinde kepenk kaldırdı. Sağlık açısından endişe taşımasına rağmen iş başı yaptığı için mutlu olan birçok sektör, “Halimiz ne olacak bilmiyoruz” diyerek, devlet desteği olmadan ekonomik çarkın yeniden dönemeyeceğini dile getirdi.

Özelde kendi, genelde ülke ekonomisi için sektörlerin açılması gerektiğini savunan işletmeler, karşılıklı alınan tedbirlerle sürecin aşılabileceği inancında…

Kapasitesinin çok altında çalıştığını anlatan sektörler, aldığı tedbirlerle sağlık açısından koruyucu olmaya çalışırken, diğer yandan da kara kara ekonomisini nasıl canlandıracağını düşünüyor.

Bazı işletmeler, yabancı işçilerin ülkesine dönmesinden ve geri gelememesinden ötürü eleman sıkıntısı yaşadığını dile getirdi.

Devlet desteği şart…

Sağlık Bakanlığı’nın işyerlerinde coronavirüse karşı alınması gereken önlemler genelgesi kapsamında sıkı tedbir alan birçok işletme, bireysel sorumluluk ve bilinçle hareket ederek bu sürecin aşılabileceği mesajını verdi.

“Her şeyden önce mutlaka sağlık” diyen işletmeler, ekonomik kalkınma bağlamında ise ‘devlet desteği’nin önemine dikkat çekti.

Hijyen, mesafe ve maske kullanımı konusunda sıkı tedbirler

Kimi işletme bina içinde aynı anda bulunabilecek kişi sayısını kısıtlayarak 1 veya 2 kişiye düşürürken, kimisi de hijyen, mesafe ve maske kullanımı konusunda sıkı tedbirler aldı.

Oldukça sık dillendirilen maske kullanımı ve iş yerlerinde sosyal mesafe kuralına uyulması gibi noktalarda sıkı önlemler alındığı dikkat çekti.

Uzun bir aranın ardından dün sabah iş başı yapan sektörlerin, en geç saat 20.00’ye dek açık kalabileceği de ifade edilmişti.

Çalışma ortamları sürekli dezenfekte ediliyor

Bazı işletmelerin, işyerine gelen vatandaşların isim ve iletişim bilgilerini aldığı gözlemlenirken, YENİDÜZEN’in kadrajında yer alan tüm işletmelerde alkol bazlı el dezenfektanları, maske ve eldiven bulundurulduğu da kayıtlara geçti.

Bazı çalışma ortamında ise bireysel temas durumunda iş yerlerindeki yüzeylerin, ekipman ve çalışma ortamlarının rutin olarak temizleyip dezenfekte edildiği de bir başka ayrıntı oldu.

Araçlar sürekli temizlendi

Otomotiv sektöründe de yakın temas durumundan dolayı araçlarının özellikle sık temas edilen yüzeyleri başta olmak üzere temizlik ve hijyeni sık aralıklarla yapıldı.

Servise bırakılan araçlar, hem teslim alınırken hem de teslim edilmeden önce dezenfekte edildi. Bu işlem özel tulum ve maskesi ile donanımlı kişilerce yapıldı.

Asansör ve soyunma kabinleri devre dışı

Bazı yüksek katlı iş yerlerinde asansörler kullanıma kapatılırken, basamak başlarında da yüzeylerle temas edilmemesi yönünde uyarı yazıları asıldı.

Konfeksiyon mağazalarında ise soyunma kabinlerinin kullanımı yasaklandı, kabin girişleri kapatıldı.

Sektörlerin gündeminde sağlık, ekonomi ‘Allah’a emanet’…

Devrim Yalçın (Oto yıkama): “İşçilerimizin birçoğu ülkesine geri döndü, işçi de yok, iş de yok…”

“İşimizin başına geldik ama büyük bir belirsizlik hakim, her yer durgun. Hem devlet hem de insanlar ne yaşanacağını bilmiyor. İşçilerimizin birçoğu ülkesine geri döndü, işçi de yok, iş de yok… İnsanlar gelecekten korkuyor.”

Özge Çıralı (Çıralı Plastik): “İş sahipleri de çalışanlar da, vatandaş da dikkatli olursa süreci atlatırız diye düşünüyorum”

“Her şeyden önce mutlaka sağlık ama ekonomi de çok önemli. Umarım sektörlerde biraz canlılık olur. Bu süreçte ara ara dükkân açtık ama yine de şu an bile kapasitemizin çok altında çalışıyoruz. İşletmeyi döndürebilecek faaliyetimiz yok. Alınan tedbirler bence yeterli, bu bağlamda iş sahipleri de çalışanlar da, vatandaş da dikkatli olursa süreci atlatırız diye düşünüyorum.”

Çetin Hasgören (Oto kaporta-Servis): “Devletin ekonomik olarak destek vermesi gerek yoksa bu çark dönmez”

“İyi ki açıldık. Kapalı nereye kadar dayanabilirdik bilmiyorum. Açıldık ama bu şekliyle de piyasa yine canlanmayacak, tünelin ucu belirsiz, işler az, gelirlerimiz neredeyse yok denecek kadar azaldı. Dükkan açtık ama çok da mutlu değiliz. Halimiz ne olacak bilmiyoruz, devletin ekonomik olarak destek vermesi gerek yoksa bu çark dönmez.”

İlke Özerlat (Gıda): “Tedbirleri elden bırakmamak gerek. Bireysel sorumluluklarla hareket etmeliyiz”

“Tedbirleri elden bırakmamak gerek. Bu aşamada da dikkati olmamız gerek. Hem kendimizi hem de karşımızdakileri korumalı, dayatma tedbirlerle değil, bireysel sorumluluklarla hareket etmeliyiz. Uzun zamandan sonra piyasa hareketleniyor. İş başı yaptığımız için heyecanlıyız.”

Derviş Türker (Mobilya): “İlk okula yeni başlayan bir çocuğun heyecanı ile dükkan açtık”

“İnşallah ekonomi canlanır da eski günlere geri döneriz. Tüm çalışma ekibi ile görev başındayız. Atölyelerimizde de gerekli tedbirleri aldık. Hijyen ve sosyal mesafe konusuna çok dikkat ediyoruz. İş yerimizi de açmazdan öce dezenfekte ettik. Oturma-çalışma düzenini ayarladık, gerekli dezenfektanları temin ettik. Çalışanların ve müşterilerin güvenliği için çok çaba sarf ettik, bu çok önemli. Bugün de ilk okula yeni başlayan bir çocuğun heyecanı ile dükkan açtık. Umarım piyasa en erken zamanda canlanır.”

Didem Çağaloğlu (Sigorta): “Tedbirler bireylerin inisiyatifine bırakılmamalı”

“İşlerin devamı, ekonominin canlanması için tedbir alıp çalışmaya devam etmeliyiz. Vaka yok ama yine de tedirgin oluyoruz. Bu süreçte çok dikkatli olmalıyız. Anlayış her şeyden önemli, alınan bu tedbirler kapsamında da bir birimize karşı anlayışlı olmalıyız. Bu durum ekonomik olarak herkesi çok etkiledi, geleceğimizi göremiyoruz. Devlet daha fazla maddi destek vermeli, ilgili bakanlık ve belediyeler de daha fazla denetim yapmalı. Tedbirler bireylerin inisiyatifine bırakılmamalı.”

Emine Topal (Konfeksiyon): “Karşılıklı alınan tedbirler sonucu bir yere varacağımıza inanıyorum”

“Mağazalarda çok sıkı tedbirler alındı. Hem çalışan hem de müşterilerimizin korunması için birçok hijyen önlemi alındı. Bakanlar Kurulu’nun açıkladığı tedbirler dışında, işletmeler veya bireyler de çok dikkatli olmalı. Her şeyi devletten beklememeli, karşılıklı alınan tedbirler sonucu bir yere varacağımıza inanıyorum.”

Tolga Gaziler (Otomotiv satış-servis): “Temas gerektiren durumlarda araçları birçok kez dezenfekte ediyoruz”

“Sosyal mesafeyi koruyarak, temastan kaçınıyoruz. Temas gerektiren zorunlu durumlarda ise araçlarımızı birçok kez dezenfekte ediyoruz. Aracı teslim alırken, işe başlamadan, iş sırasında başka bir alana sevk etmeden, müşteriye geri iade etmeden sürekli dezenfekte ediyoruz. Teslim ettiğimiz araca dezenfekte yapılıyor ve en son müşteri biniyor, bizimle hiçbir teması olmuyor.”