Merveli Türkiye yarı finalde

Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı ile Gürcistan’da mücadele eden Merve Çelebi, takımı ile yarı finale yükseldi.

Türkiye Milli Takımı ile CEV 2019 Kar Voleybolu Avrupa Turu 3’üncü etabında mücadele eden Merve Çelebi, takım arkadaşları ile yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın ile birlikte mücadele eden Merve Çelebi, organizasyonun ilk maçında Romanyalı rakiplerini 2-0, ikinci maçlarında da Rus rakiplerini 2-1 yenerek yarı final vizesi aldı.

Merve Çelebi ve takım arkadaşları bugün yarı finalde final vizesi alabilmek için mücadele edecek.