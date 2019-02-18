Merve Gürcistan’da dördüncü

Türkiye Kar Voleybolu Milli Takımı ile Gürcistan’da mücadele eden Merve Çelebi, takımı ile organizasyonu dördüncü olarak tamamladı.

Türkiye Milli Takımı ile CEV 2019 Kar Voleybolu Avrupa Turu 3’üncü etabında mücadele eden Merve Çelebi, takım arkadaşları Bahanur Gökalp ve Simge Yalçın ile ikinci turda Romanyalı rakiplerini, üçüncü turda da Rus rakiplerini mağlup ederek yarı finale yükselme başarısı göstermişti.

Organizasyonun son gününde yarı finalde bir diğer Rus takımına 2-0 mağlup olan Merveli Türkiye, üçüncülük maçında da Litvanya’ya 14-16, 15-9, 12-15’lik setler sonucunda kıl payı mağlup olarak dördüncü oldu.

Avrupa Turu’nın ilk etabı olan Moskova’da Türkiye ile dördüncü olan Merve Çelebi, Kayseri’deki ikinci etapta üçüncü olmuştu. Çelebi organizasyonun Bakurani etabını dördüncü olarak tamamladı.