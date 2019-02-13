Merve Çelebi: Zoru başarmayı çok seviyorum

(Beden eğitimi öğretmeni)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Azimli

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Mutlaka spor hayatımda olurdu. Sporun da içinde olduğu bir meslek seçerdim. Sporcu fizyoterapisti veya spor psikoloğu olabilirdi.

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Her zaman olduğu gibi hedeflerim. Aynı zamanda Beden eğitimi öğretmeni olduğum için onları ülkemize başarılı sporcular olmaları için uğraştığım öğrencilerim.

Kayıtsız kalamadığım şey… Kesinlikle HAKSIZLIK

En büyük pişmanlığım… Genelde hayatımda benim için kötü olan durumlarda pişman olmak yerine ders çıkarmaktan yana oldum. Yaşadıklarımdan ders aldım. Tek pişmanlığım spora daha erken yaşta başlayabilmek olur. Fakat bu benim elimde olan bir şey değildi.

En büyük sevincim… 2018 yılında Sinop’ta Türkiye plaj voleybolu kulüpler Ligi’nde Türkiye şampiyonu olduğum zaman.

Hayatımın dönüm noktası… Voleybol oynamaya başladığım zaman. 2. Olarak ise Türkiye plaj voleybolu milli takımına seçildiğim zaman oldu.

Beni en çok etkileyen yazar… Oğuz Atay

Başucumdaki kitap… Her zaman hayatıma yön veren her sayfasında kendim için önemli sözlerin bulunduğu Seth Godin imzalı kitap olan DİP (vazgeçmeyi ve vazgeçmemeyi öğreten küçük kitap)

En keyif aldığım müzik… Her tür müzik dinlerim. Daha çok slow müziklerden keyif alırım

En son izlediğim film… Creed 2

Kendim için son aldığım şey… Spor kıyafetleri

Dolabımdaki en gereksiz şey… Sanırım bana olmayan fakat çok sevdiğim eski birkaç kıyafetim

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Küçük ve anlamlı hediyeler beni çok mutlu eder. Ama aşırı bir Spor ayakkabı hastalığım var. Kesinlikle spor ayakkabı.

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Duygusallığım

Kendimde beğendiğim özellik… Zorluklardan, önüme çıkacak engellerden korkmadan hedefim için elimden ne geliyorsa odaklanıp yapmam. Zoru başarmayı çok seviyorum :)

Olmasa da olur… Sadece kendini düşünen bencil insanlar hayatımda olmasa da olur

Olmazsa olmaz… Ailem ve Voleybol

En iyi yaptığım yemek… Fajita

Hayalimdeki dünya… İnsanların birbirleri hakkında kötü düşünmeden mutlu ve huzur içinde yaşanan, savaşın olmadığı, tüm çocukların mutlu olduğu bir dünya

Aşk benim için… Mucize

Onunla çok tanışmayı isterdim… Bana göre Dünyanın en iyi plaj voleybolu oyuncusu olan Kerri Walsh

Görmek istediğim yer… İtalya

Mutlaka yapmak istediğim… İlerde kendi yetiştirdiğim ülkemize başarılı sporcuların daha çok olacağı bir voleybol okulu açmayı çok istiyorum.

Son olarak söylemek istediklerim… İnsanlar Hayatın her durumunda, her anında şikayet etmeden, isyan etmeden mutlu olacak bir neden bulmalı. Önüne çıkacak olan engelleri aşarak sadece hedefe odaklanmalı. Hedefler ülke sınırları içerisinde kalmamalı. En çok sevdiğim ve hep söylediğim bir söz var “Hiçbir başarı tesadüf değildir” Tek kural var çok çalışmak ve çok istemek ikisinden biri olmazsa başarı gelmez. .