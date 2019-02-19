Mertcanoğlu bir süre daha gözetim altında

Devrim DEMİR

Dörtyol Polis Karakolu'nda bir silahın kazaen patlaması sonucu sağ avuç içinden yaralanan Halil Ersan, müşahede altında tutulduğu Mağusa Devlet Hastanesi’nden dün öğle saatlerinde taburcu edilirken, iki ayağından ciddi şekilde yaralanan polis çavuşu Berk Mertcanoğlu’nun tedavisi devam ediyor.

48 saatlik kritik süreci atlatan ve yoğun bakım servisinden çıkarılan Mertcanoğlu’nun ameliyatını gerçekleştiren Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, YENİDÜZEN’e bilgi verdi.

Birtan: “Ciddi bir ameliyat geçirdi”

Başhekim yardımcısı Doktor Hasan Birtan, polis çavuşu Berk Mertcanoğlu’nun 4 buçuk saat süren bir ameliyat geçirdiğini ve 48 saatlik kritik süreci atlattığını söyledi. Birtan, Mertcanoğlu’nun sol ayağında hayati tehlike taşıyan damarların ateşli silah yaralanması sonucu parçalandığını ve operasyonla diğer bacaktan damar alındığını kaydetti.

Mertcanoğlu’nun hayati tehlikeyi atlattığını kaydeden Birtan, genç polisin Kalp ve Damar Cerrahi Servisi’nde tutulduğunu her şeyin yolunda gittiği takdirde 1 hafta içinde taburcu edileceğini açıkladı.

Eşi mutlu haberi verdi…

Polis Çavuşu Mertcanoğlu’nun eşi sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla da eşinin iyi haberini verdi.

Mertcanoğlu’nun eşi İlkay Mertcanoğlu, “Çok şükür iyiyiz ve biz çok güçlüyüz” mesajı ile eşi ile birlikte çekilmiş fotoğrafı da paylaştı.

Neler yaşanmıştı?

Dörtyol Polis Karakolu'nda görevli polis memuru Halil Ersan’ın silahı önceki gün, kazaen patlamış, Ersan sağ avuç içinden, polis çavuşu Berk Mertcanoğlu ise iki ayağından yaralanmıştı.

Ersan, Mağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Mertcanoğlu ise Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde ameliyata alınmıştı.

Ameliyatı gerçekleştiren Başhekim Yardımcısı Dr. Hasan Birtan, önceki gün Mertcanoğlu’nun sağlık durumu ile ilgili YENİDÜZEN’e verdiği bilgide, Mertcanoğlu’nun sol bacağında hayati önem taşıyan damarlarda ciddi hasar olduğunu, bu nedenle sağ tarafından damar alındığını söylemiş, ameliyatın ardından 48 saatlik sürecin ‘kritik’ olduğunu aktarmıştı.