Mert Balın:  Ben bilmem, sevenlerim bilir

(Öğretmen)

Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Gerçekten çok zor soru J ben bilmem, sevenlerim bilir diyerek geçiştirsem olur mu

Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ben olmazdım

Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çocuklar, dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için son fırsatımız

Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık

En büyük pişmanlığım… Yok

En büyük sevincim… Oğlum

Hayatımın dönüm noktası… Baba olmak

Beni en çok etkileyen yazar… Yuval Noah Harari

Başucumdaki kitap… Yok, hiç de olmadı.

En keyif aldığım müzik… O an kulağıma hoş gelen herhangi bir nota dizisi olabilir

En son izlediğim film… Arif V 216

Kendim için son aldığım şey… Multi-tool çakı

Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir gün giyerim diye duran kıyafetler

Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hobilerimle ilgili bir aksesuar veya bende olmayan bir LEGO seti

Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok var, bazen sırayla, bazen karışık her biriyle uğraşmaya çalışıyorum

Kendimde beğendiğim özellik… Merakım

Olmasa da olur… Golyandro J

Olmazsa olmaz… Huzur

En iyi yaptığım yemek… Sevdiğim her yemeği iyi yaparım

Hayalimdeki dünya… Özgür, evrensel kardeşliği sözde değil, yaşayan bir dünya

Aşk benim için… Kısmi beyin yetmezliği, davranış bozukluğu, ama güzel bir şey

Onunla çok tanışmayı isterdim… Seymour Papert

Görmek istediğim yer… MIT Media Lab

Mutlaka yapmak istediğim… Uzun bir tatil

Son olarak söylemek istediklerim… Aman diyeyim daha az stres, daha çok hoşgörü ve tolerans.