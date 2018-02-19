Mert Balın: Ben bilmem, sevenlerim bilir
İçimizdekiler: Ülviye Akın Uysal
(Öğretmen)
Kendimi tek kelime ile tanımlayacak olsam… Gerçekten çok zor soru J ben bilmem, sevenlerim bilir diyerek geçiştirsem olur mu
Şu an yaptığım işi yapmasaydım… Ben olmazdım
Benim gündemimi en fazla meşgul eden… Çocuklar, dünyanın daha iyi bir yer olabilmesi için son fırsatımız
Kayıtsız kalamadığım şey… Haksızlık
En büyük pişmanlığım… Yok
En büyük sevincim… Oğlum
Hayatımın dönüm noktası… Baba olmak
Beni en çok etkileyen yazar… Yuval Noah Harari
Başucumdaki kitap… Yok, hiç de olmadı.
En keyif aldığım müzik… O an kulağıma hoş gelen herhangi bir nota dizisi olabilir
En son izlediğim film… Arif V 216
Kendim için son aldığım şey… Multi-tool çakı
Dolabımdaki en gereksiz şey… Bir gün giyerim diye duran kıyafetler
Benim için alınabilecek en güzel hediye… Hobilerimle ilgili bir aksesuar veya bende olmayan bir LEGO seti
Kendimle ilgili değiştirmek istediğim şey… Çok var, bazen sırayla, bazen karışık her biriyle uğraşmaya çalışıyorum
Kendimde beğendiğim özellik… Merakım
Olmasa da olur… Golyandro J
Olmazsa olmaz… Huzur
En iyi yaptığım yemek… Sevdiğim her yemeği iyi yaparım
Hayalimdeki dünya… Özgür, evrensel kardeşliği sözde değil, yaşayan bir dünya
Aşk benim için… Kısmi beyin yetmezliği, davranış bozukluğu, ama güzel bir şey
Onunla çok tanışmayı isterdim… Seymour Papert
Görmek istediğim yer… MIT Media Lab
Mutlaka yapmak istediğim… Uzun bir tatil
Son olarak söylemek istediklerim… Aman diyeyim daha az stres, daha çok hoşgörü ve tolerans.