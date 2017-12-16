MERSİN’DE İKİ ÖDÜL

Siz bu satırları okurken ben Mersinde olacağım, iki genç şairimizle birlikte…

Bu yılın Şiirden İlk Kitap Ödülü’nü alan Tuğçe Tekhanlı ve bu yıl ilk şiir kitabını yayınlayan Hüseyin Bahçayla.

Celâl Soycan, Metin Cengiz, Yavuz Özdem, Cemal Sakallı ve Ogün KaymakTan oluşan “Ödül Değerlendirme Kurulu” Mersin Kenti Edebiyat Ödülü’nü bu yıl, şair Haydar Ergülen’e veriyor.

Ödül Değerlendirme Kurulu ödülü şu açıklama ile duyurdu:

2017 yılı için önerilen adaylar arasından:

Çağdaş şiirimizde sesi, duyarlığı, imge örgüsü, konuları, kelime paleti ve yalın söyleyişiyle hemen tanınan bir şiir kurarak, kuşaklar arasında ortaklaşa bir algı ve estetik haz zemini yarattığı; Anadolu’nun kadîm kültürüyle mayalanmış bir duyarlığı şiirimizde güçlü bir damar halinde işlettiği; Zengin çağrışımlara dayalı şiirleriyle insanı diyalektik bir zaman algısı içinden kendisiyle ve hayatla merhametli bir ilişkiye davet ettiği; Ölümün, Aşkın, Yalnızlığın ve bütün bir Varoluşun duyumsattığı her şeye şefkatle dokunarak evreni bir bütün halinde anlamaya çalıştığı; böylece şiire çok güçlü ve özel bir etik çevren kazandırdığı; Türk şiirinde okur profilini genişleten bir duru kavrayışla, en karmaşık ontolojik meseleyi gündelik hayatın akışı içinden şiire çağırdığı; Düzyazılarıyla da sürdürdüğü dil özenini, sahici duyarlığını, insanı esirgeyen ahlakî değerlerini poetik bir örgüde maddîleştirdiği; Çeşitli şiir etkinliklerinde görev alarak şairlerin buluşmasına, tanışmasına, uluslararası ilişkiler kurmasına ortam hazırladığı için, çağdaş şiirimizin usta şairi Haydar Ergülen’i ödüle değer bulmuştur.

14 Ekim 1956 Eskişehir doğumlu Haydar Ergülen, ODTÜ Sosyoloji'yi bitirdi. Çeşitli üniversitelerde

Reklam Yazarlığı, Yaratıcı Yazarlık, Şairin Yaşamı, Düşünce Hayatımızdan Portreler ve İkinci Yeni'den Günümüze Türk Şiiri dersleri veriyor. Radikal, Birgün, Cumhuriyet gazetelerinde köşeyazarlığı yaptı. Artful Living sitesi edebiyat danışmanı. 7'den 70'e çocuk edebiyatı dergisi danışmanı.

İlk şiir kitabı Karşılığını Bulamamış Sorular 1981'de yayımlandı. Üççiçek, Şiir Atı ve Yazılıkaya dergilerini hazırlayanlar arasında yer aldı. Fotoğraf, psikiyatri, tren, posta, yemek, edebiyat ve şiir dergilerinde yazdı, yazıyor. Necatigil, Akdeniz Altın Portakal, Cemal Süreya, Metin Altıok şiir ödüllerinin de aralarında olduğu 7 şiir ödülünün sahibi. Hemen tüm şiir ödüllerinde seçici kurul üyesi olarak yer aldı. Yurtiçi ve yurtdışında pek çok şiir festivali ve etkinliğine katıldı, şiirleri uluslarası dergiler ve antolojilerde yer aldı. Şiirlerinden bir seçme kitap Fransızca olarak yayımlandı. Eskişehir Uluslararası Şiir Festivali ile İzmir Uluslararası Edebiyat Festivali ve Ataşehir Belediyesi Nazım Hikmet Uluslararası Şiir Günleri Direktörü.

14 şiir, 12 düzyazı kitabı yazdı. Çocuklar için Nar Alfabesi adlı bir şiirli alfabesi var.

Şiirden İlk Kitap Ödülü

2016 Yılı Şiirden İlk Kitap Ödülü “Derindim İnandırıldım Aksine” adlı yapıtıyla Tuğçe Tekhanlı’nın. Duru dili, zengin söyleyiş özellikleri, geleneği sindirmiş olması gibi özellikleri yanısıra bir ilk şiir kitabında ender görülen bir şahsi söyleyişe ve durmuş oturmuşluğa sahip olması sebebiyle ödül kendisine verilmiştir.

Tuğçe Tekhanlı 1990 yılında Lefkoşa’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi İngilizce Mütercim Tercümanlık Bölümü’nden mezun oldu. Lisansüstü sertifikasını İngiltere’deki East Anglia Üniversitesi’nden aldı. Şiirleri ve çevirileri Kıbrıs, Türkiye, Almanya ve Yunanistan’daki çeşitli edebiyat dergilerinde yayımlandı. Derindim İnandırıldım adlı dosyasıyla Kıbrıs Sanatçı ve Yazarlar Birliği ile Kıbrıs Yazarlar Birliği’nin açtığı, İki Toplumlu Genç Şairler Yarışması’nda birincilik ödülünü Kıbrıslı Rum genç şair Andreas Timotheou ile paylaştı. İkisinin de dosyaları 2016 yılının sonunda Türkçe –Yunanca çevirileriyle ‘Şiirler’ adıyla kitaplaştırdı. Ideogramma tarafından düzenlenen Uluslararası Genç Şairler Festivali’ne katıldı.

2017‘de Türkiye’deki Şiirden Yayıncılık’ın düzenlediği Şiirden İlk Şiir Kitabı Ödülü’nü de Derindim İnandırıldım Aksine dosyasıyla kazandı. Genç şair ayrıca tiyatro ve dansla ilgilenmektedir.

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Kızkardeşim Şiir

Bu İki ödülün verilmesi dolayısıyla düzenlenen etkinliklere davet edilen şairlerle bir de İmza Söyleşi günü düzenlendi.

Ödül alan Haydar Ergülen ve Tuğçe Tekhanlı’nın yanısıra Kızkardeşim Şiir başlığı altında “Sokak Kitap ve Kahve Evi’nde yapılacak “söyleşi ve imza” etkinliğine, Asuman Susam, Duygu Kankaytsın, Engin Turgut, Fergun Özelli, Hayri K. Yetik, Hülya Deniz Ünal, Hüseyin Ferhad, Metin Celal, Metin Cengiz, Muzaffer Kale, Ogün Kaymak, Onur Aykıl, Rahmi Emeç, Tamer Öncül, Yavuz Özdem ve Zeynel Çok katılıyor.