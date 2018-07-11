Türkiye’nin tanınmış modacılarından Barbaros Şansal, “Kuzey Kıbrıs’ın Mersin 10 Turkey olan posta kodunun TC kodu olan 90’lı numaralar ile değiştirildiğini” iddia etti, Posta Dairesi iddiayı yalanladı.

Barbaros Şansal, sosyal medyada Twitter hesabında; “Tüm Kuzey Kıbrıs’ın Mersin 10 olan posta kodu TC kodu olan 90’lı numaralar ile değiştirildi. Yeni sokak tabelalarına bakın!” paylaşımında bulundu.

YENİDÜZEN’e konuşan Posta Dairesi Müdürü Söğüda Besimler Tabak, yeni bir uygulamanın söz konusu olmadığını, KKTC’nin posta kodunun Mersin 10 Turkey olduğunu belirterek, internet alışverişinde kullanılması için her ilçe için kod numarası bulunduğunu ve bu kod numaralarının ‘99’ binli rakamlarla başladığını açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Posta Dairesi Müdürü Söğüda Besimler Tabak, yeni bir uygulamanın söz konusu olmadığını, yıllardır posta kodunun Mersin 10 Turkey olduğunu belirterek, internet alışverişinde kullanılması için her ilçe için kod numarası bulunduğunu ve bu kod numaralarının ‘99’ binli rakamlarla başladığını açıkladı.

“İnternet alışverişi için konulan kod numaralarıdır”

Tabak, her ilçe için konulan kod numaralarının internet alışverişini kolaylaştırmak için bir süredir yapılan uygulama olduğunu söyledi.

İnternet üzerinden yapılan alışverişlerde ‘posta kodu’ sorgulaması yapıldığı için ilçelere kod numaraları verildiğini, bu kod numaralara göre adrese teslim edildiğini aktaran Tabak, 2013 yılından beri bu uygulamanın devam ettiğini söyledi.

“Örneğin Lefkoşa’nın posta kodu 99010 ile başlar ve postalar bu şekilde gelir” diyen Tabak, yeni bir uygulamanın söz konusu olmadığının altını çizdi.