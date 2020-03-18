Merkezi Karantina uygulamasının son derece doğru olduğuna işaret eden CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, virüsün bu mekanlar aracılığı ile yayılmaması için önlem alınması gerekliliğine de dikkat çekti.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

“Gecikerek de olsa bu noktaya gelmemiz önemli. Şu anda en az onun kadar önemli bir diğer nokta da merkezi karantina mekanlarında tecritte kalacak insanlarımıza insan onuruna yaraşır hizmeti vermemiz, oralarda güvenliği sağlamamız ve virüsün bu mekanlar aracılığıyla yayılmasını tam olarak önlememiz. Buralarda görev yapan sağlık personelimizin ayrılması ve korunması için gerekli düzenleme ve uygulamaların da hızla yapılması gerekiyor.”