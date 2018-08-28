Merkez Bankası’na göre; ‘YAPILANDIRMA’ kararı uygulamada

Ayşe GÜLER

Ekonomik gelişmeler sonrasında KKTC Merkez Bankası ve Bankalar Birliği’nin döviz borçlularıyla ilgili ‘kredi vadesini uzatma’ kararı uygulamaya girdi, bu kararı hayata geçirmedikleri iddiasıyla KKTC Merkez Bankası’na iki yerel bankaya yönelik ulaşan şikayeti incelendi.

Uygulamanın hayata geçmesiyle kredi vade sürelerini uzatmak, taksit miktarlarını aşağıya çekmek isteyen vatandaşların bazı bankalar tarafından ‘bilgimiz yok’ denilerek geri gönderildikleri iddia edildi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, dün 2 yerel bankayla ilgili kendilerine şikayet ulaştığını doğruladı, yapılan incelemede böyle bir sıkının olmadığının belirlendiğini aktardı.

Şikayete konu olan bankaların isimlerini paylaşmayan Günay, kararın uygulanmasında sıkıntı yaşayan kişilerin KKTC Merkez Bankası’na ulaşmasını da isteyerek, “Böyle bir durum varsa, gereğini yaparız” dedi.

Öte yandan Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur ise tüm bankaların bu kararı uyguladığını ancak bu bağlamda vatandaşların bankalardan ne talep ettiğinin de önemli olduğunu ifade etti.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI: “UYGULAMADA SIKINTI YAŞANIRSA, BİZE BAŞVURUN”…Şikayete konu olan bankaların isimlerini paylaşmayan Merkez Bankası Başkanı Günay, kararın uygulanmasında sıkıntı yaşayan kişilerin KKTC Merkez Bankası’na ulaşmasını da isteyerek, “Böyle bir durum varsa, gereğini yaparız” dedi.

Gözler bankalarda…

Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman, şu anda döviz borçlarıyla ilgili yapılandırmaya yoğun bir talep olmadığını ancak kararın uygulandığını dile getirdi.

Ataman, “Bir müracaat gelirse, vatandaşlar taksitlerimi ötelemek ya da düşürmek istiyorum derse değerlendirmeye alıyoruz. Makul olan yaklaşımı gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

T.C Ziraat Bank A.Ş. KKTC Genel Müdürü Serdar Eldemir de 2010 yılından beridir yabancı para cinsi üzerinden tüketici, konut veya ihtiyaç kredisi vermediklerini söyleyerek, bu nedenle kendilerine ulaşan herhangi bir talep ya da şikayet olmadığını aktardı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, dün 2 yerel bankayla ilgili kendilerine şikayet ulaştığını doğruladı, yapılan incelemede böyle bir sıkıntının olmadığının belirlendiğini ifade etti.

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay’dan vatandaşlara çağrı:

“Sıkıntı yaşayanlar bize başvursun, gereğini yaparız”

KKTC Merkez Bankası Başkanı Rifat Günay, iki yerel bankanın yapılandırma kararını uygulamadığına dair şikayet aldıklarını söyledi, söz konusu bankalarla dün görüşüldüğünü, yapılan incelemede böyle bir sorunun olmadığının kendilerine iletildiğini kaydetti.

Şikayete konu bankaların isimlerini paylaşmayan Günay, bu konuda tüm bankalarla mutabakata varıldığını, genelge çıkartıldığını yineledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Günay, bankaya başvurarak, yapılandırma ile ilgili sıkıntı yaşayan kişilerin KKTC Merkez Bankası’na ulaşmasını da istedi, “Böyle bir durum varsa, gereğini yaparız” dedi.

“Yapılandırma kararı tüm bankaların mutabakatı ile alındı. Bu banka yapacak, diğeri yapmayacak diye bir şey söz konusu değildir” diyen Günay, vatandaşın ödeme gücüne ve ihtiyacına göre yapılandırma yapılması kararı alındığını, bu konuda hiçbir masraf alınmayacağını belirtti.

“72 ay sınırlanma kararı belli süreliğine iptal edilecek”

Öte yandan Günay, bu çerçeve dışında alınan farklı bir kararı daha paylaştı.

Daha önce tüketici kredi vadelerinin 72 ay yani 6 yıllığına sınırlandırılması ile ilgili alınan kararı belli süreliğine iptal edeceklerini de açıklayan Günay, bu konuda Yönetim Kurulu kararı alındığını, yakın zamanda yürürlüğe gireceğini dile getirdi.

Günay, döviz krizi sonrasında alınan ‘yapılandırma’ kararı doğrultusunda borç süresini 5 yıldan 8 yıla çıkarmak isteyen kişilerin ‘72 ay sınırlamasına’ takıldığını da ifade ederek, söz konusu sınırlamada bu nedenle düzenleme yapılacağını kaydetti.

T.C Ziraat Bank A.Ş. KKTC Genel Müdürü Serdar Eldemir: “2010 yılından beridir yabancı para cinsi üzerinden kredi vermiyoruz”

BANKA YETKİLİLERİ NE DEDİ?

T.C Ziraat Bank A.Ş. KKTC Genel Müdürü Serdar Eldemir:

“2010 yılından beridir yabancı para cinsi üzerinden kredi vermiyoruz”

T.C Ziraat Bank A.Ş. KKTC Genel Müdürü Serdar Eldemir, KKTC Merkez Bankası’nın aldığı yapılandırma kararının yabancı para cinsi üzerinden verilen kredileri kapsadığını, 2010 yılından beridir yabancı para cinsi üzerinden tüketici, konut veya ihtiyaç kredisi vermediklerini söyledi.

Eldemir, bu nedenle kendilerine ulaşan herhangi bir talep ya da şikayet olmadığını aktararak, KKTC Merkez Bankası ile sürekli temas halinde olduklarını da sözlerine ekledi.

Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman: “Müracaatları değerlendiriyoruz, makul olan yaklaşımı gösteriyoruz”

Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman:

“Müracaatları değerlendiriyoruz, makul olan yaklaşımı gösteriyoruz”

Koop Bank Genel Müdürü Kemal Ataman, şu anda döviz borçlarıyla ilgili yapılandırmaya yoğun bir talep olmadığını ancak kararın uygulandığını dile getirdi.

Ataman, “Bir müracaat gelirse, vatandaşlar taksitlerimi ötelemek ya da düşürmek istiyorum derse değerlendirmeye alıyoruz. Makul olan yaklaşımı gösteriyoruz” şeklinde konuştu.

Ataman, makul olmayan taleplere olumsuz yanıt verilebileceğini de dile getirerek, döviz borçlu birçok kişinin süreci beklediğini sözlerine ekledi.

Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur: “Vatandaşların ne talep ettiği önemli”

BANKALAR BİRLİĞİ NE DEDİ?

Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur:

“Vatandaşların ne talep ettiği önemli”

Öte yandan Bankalar Birliği Genel Sekreteri Halil Okur ise şu anda hayata geçen uygulamanın döviz kredilerinde vade uzatımına gidilmesi yani taksit miktarının azaltılmasına yönelik olduğunu söyledi.

Okur, tüm bankaların bu kararı uyguladığını ancak bu bağlamda vatandaşların bankalardan ne talep ettiğinin de önemli olduğunu ifade etti, “Bu kararda kur sabitlemesine gidilmesini kapsamıyor. O nedenle bu şekilde talep gelirse bankalar reddedebilir” dedi.

YAPILANDIRMA NEYİ İÇERİYORDU?

Başvuru halinde, vade uzatımına gidilecek

Bankalar, döviz kredisi kullanan vatandaşların sıkıntılarını gidermek adına; bireysel kredi kullananların bankalarına başvurmaları halinde kredilerin vadelerinin, bireylerin ödeme güçlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzatılması konusunda karar üretilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda KKTC Merkez Bankası’nda ülkedeki tüm banka genel müdürlerinin katılımıyla bir toplantı gerçekleştirilerek, bankacılık sektörüyle ilgili bir takım kararlar alınmıştı.

Buna göre; döviz kredisi kullanan vatandaşların sıkıntılarını gidermek adına; bireysel kredi kullananların bankalarına başvurmaları halinde kredilerin vadelerinin, bireylerin ödeme güçlerini olumsuz etkilemeyecek şekilde uzatılması konusunda tüm bankalar mutabakata varmıştı.

Ticari kredilerin farklı çalışma esasları olması ve her şirket ve tüzel kişinin ihtiyaçları farklılık göstermesi nedeniyle ticari kredi sahibi şirket veya tüzel kişilerin bankalarına başvurmaları halinde, gönüllülük esasına göre, bankaların sıkıntıların giderilmesi için atılması gereken adımları firma yetkilileri ile görüşmeye, işbirliği içerisinde yardım yapmaya hazır oldukları konusunda da uzlaşı sağlanmıştı.