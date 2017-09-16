Merkez Bankası 3 aydır BAŞKANSIZ!

KKTC Merkez Bankası’na, Haziran ayından beridir ‘başkan’ ataması yapılmıyor. Ekonomi dünyasının ‘atardamarı’ KKTC Merkez Bankası, yaklaşık 3 aydır BAŞKANSIZ olarak hizmet veriyor. Merkez Bankası’nın “baş”ı bugüne dek hep Türkiye’den atama yapıldı.

Yönetim Kurulu Başkanlığı’na şimdilik ‘en kıdemli’ üye vekalet ediyor, bankadaki işlemler ise müdür yardımcıları tarafından yürütülüyor

Ayşe GÜLER

Ekonomi dünyasının ‘atardamarı’ KKTC Merkez Bankası, yaklaşık 3 aydır BAŞKANSIZ olarak hizmet veriyor.

19 Aralık’ta Bilal San’ın görev süresinin dolmasının ardından atanan Mehmet Emin Özcan’ın 2 ay gibi kısa bir süre KKTC Merkez Bankası Başkanı olması, sonrasında da Haziran ayında VakıfBank Genel Müdürlüğü’ne getirilmesi, KKTC Merkez Bankası’nı ‘başkansız’ bıraktı.

UBP-DP Azınlık Hükümeti, bu konuda aylardır adım atmıyor, atamayı ‘askıda’ bırakıyor.

Yasa; Başkanın Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu’nun onayı ile 5 yıl için atandığını yazıyor

Yasa, Bakanlar Kurulu’na işaret ediyor

Bugüne kadar KKTC Merkez Bankası’na yapılan atamaların Türkiye’den atanması, gözleri yasal mevzuata çevirdi.

KKTC Merkez Bankası Yasası’na göre; Başkan, Başbakan tarafından Bakanlar Kurulu’nun onayı ile 5 yıl için atanıyor.

Yani Kıbrıs’ın kuzeyinden de bankaya başkan ataması ilgili mevzuata göre yapılabiliyor.

Yönetim Kurulu’na en kıdemli üye vekalet ediyor

Özcan’ın ardından aylardır herhangi bir atama yapılmaması nedeniyle banka Yönetim Kurulu’na ‘en kıdemli üye’ olan İrfan Yanar vekalet ediyor.

Bankada ise müdür yardımcısı görevindeki yetkililer, işlemleri sürdürmeye çalışıyor.