Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kıbrıs konusunda bir sonuç elde edilmesi gerektiğini vurguladı.

AA’ya göre, Merkel, TC Başbakanı Binali Yıldırım ile görüşmesinin düzenlenen basın toplantısında, görüşmede Kıbrıs konusunu da ele aldıklarını, bu konuda bir sonuç elde edilmesi gerektiğini ifade ettiklerini belirtti.

Merkel, “Yunanistan, Kıbrıs, Türkiye ve bütün Avrupa Birliği için çok önemli bir konu bu.” dedi.