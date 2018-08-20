Merit’te müzik ziyafeti

Mısırlı Hani Shaker ve Lübnanlı keman virtüözü Hanine El Alam, hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı.

Deniz kenarına kurulan özel konser platformunda hayranlarıyla ilk buluşan isim Mısırlı şarkıcı Hani Shaker oldu.

Orta doğu ülkelerinde önemli bir hayran kitlesi bulunan Hani Shaker, sevilen şarkılarının pek çoğunu izleyenleriyle hep bir ağızdan seslendirdi.

Kadın hayranlarının yanı sıra erkek hayranlarının da yoğun ilgi gösterdiği Hani Shaker’in sergilediği muhteşem performans büyük alkış aldı. Hani Shaker hayranları da gece boyunca cep telefonu kayıtlarlarıyla konseri ölümsüzleştirdiler.

Gecenin bir diğer ismi ise Lübnanlı ünlü keman virtüözü Hanine El Alam oldu. Hayranlarının alkışları arasında sahneye gelen Hanine El Alam, performansıyla büyüledi. Sahnede yaklaşık bir saat kalan Hanine El Alam, tam anlamıyla müzik ziyafeti sundu.