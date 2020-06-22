Merit’te kameralar ‘formatlandı’
Serdar Denktaş Meclis'te 'jet skandalı' araştırma raporunu okudu - Merit Otel'de KAMERA GORUNTULERI formatlandı - Karantina kurallarına uyulmadı.
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DP Milletvekili Serdar Denktaş, Meclis Genel Kurulu’nda ‘jet skandalı’ araştırma raporunu okudu. Rapor karantina kurallarına uyulmadığını açıkça ortaya koyarken, raporda özel jetle gelen kişilerin konakladığı Merit Royal Hotel’deki kamera kayıtlarının formatlandığını da yazıldı.
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