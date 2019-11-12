Merit Royal’den Kemal Saraçoğlu’na destek

Sosyal sorumluluk projelerine verdiği önemle adından sıkça söz ettiren Merit Royal Hotel, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı yararına düzenlenen dayanışma yemeğine ev sahipliği yaptı. Merit Royal Hotel sponsorluğunda 8 Kasım Cuma akşamı Merit Royal Premium Hotel Balo Salonu’nda gerçekleşen dayanışma yemeği yoğun bir katılımla saat 19.30’da başladı. Etkinliğe, KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Milletvekilleri Gülşah Sanver Manavoğlu ve Jale Refik Rogers, Kemal Saraçoğlu Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Nevhiz Özer, Mütevelli Heyeti Üyeleri ve Vakıf personelinin yanı sıra Güney Kıbrıs’tan ve iş dünyasından pek çok seçkin konuk ve basın mensupları katıldı.

Gelirin tamamı kanser sürecindeki çocukların ihtiyaçları için kullanılacak

Kanser ve lösemi ile mücadele konusunda toplumu bilinçlendirmek ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla düzenlenen dayanışma yemeğinden elde edilen gelirin tamamı kanser sürecindeki çocukların tedavi, eğitim, sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kullanılacak.

Aşık Mene’den anlamlı bağış

Dayanışma yemeğinde satışa sunulan çekiliş kurdelaları ile kanser sürecindeki çocuklar ve aileleri için bağış toplandı. Geceye renk katan ve numaralı kurdelalar arasından yapılan çekilişte kazanan kişiye, Ressam Aşık Mene’nin Vakfa bağışladığı tablo hediye edildi.