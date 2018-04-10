Merit Otel'de yangın çıktı
Lefkoşa'daki Merit Otel’in mutfak bölümünde bugün 12.30 sıralarında yangın çıktı.
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Lefkoşa'daki Merit Otel’in mutfak bölümünde bugün 12.30 sıralarında yangın çıktı.
Polis Basın Subayı’nın verdiği bilgiye göre, yangın, otelin mutfak bölümünde, muhtemelen çalışır durumdaki fritözde bulunan yağın alev alması sonucunda başladı.
Dumandan etkilenen 2 çalışanana olay yerinde ambulansta müdahale edilerek buhar verildi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.
Çıkan yangın sonucu mutfak bölümünde maddi hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Foto TAK
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