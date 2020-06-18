“Merit karantina oteli değilse, sorumlu ben miyim?”

“Özel izin özel uçuş skandalı” ile ilgili konuşan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel “Uçağın inmesi için izin makamı Turizm Bakanı değil. Bürokratik engeller varsa, bunun sorumlusu Turizm bakanlığı değil. Merit grubu oteli pandemi oteli (karantina oteli) değilse, bu benim sorumluluğumda değil” dedi.

Muhalefet milletvekillerinin eleştirileri üzerine Meclis Genel Kurulu’nda kürsüye çıkan Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel “Hesap veremeyeceğim nokta yoktur. Alnım açıktır. Biz UBP’liyiz, bizi başka partilerle karıştırmayın. Ben yalan söylemedim. Kim yalan söyledi, kamuoyu karar versin” dedi.

“Ben Turizm ve Çevre Bakanıyım. Yatırımların geçtiği bakanlığın bakanıyım. Ekonomide ciddi daralma oldu. Dolayısyle ülkenin önünü açmak için bize gelen talepleri de değerlendiririz. Ben hiçbir zaman yalan söylemedim. Yalan söyleyenleri de hayretle izledim” diyen Ünal Üstel, adaya gelen kafilenin gelişi ile ilgili yasal izinlerinin aldandığını iddia etti.

Kendisine gelen yatırım talebini Bakanlar Kurulu’na götürdüğünü anlatan Üstel özetle şunları söyledi: “İhaleye iki şirket katıldı. Birinci şirketin imzası için kurula önerge geldi, Hukuk Dairesi görüşü olmadığı için imzalanamadı” dedi. Bu sürecin pandemi ve seçim süreci nedeniyle uzadığını iddia eden Üstel, birinci gereken şirketin 27 Şubat tarihli belge ile ihaleden çekildiğini savundu.

“Lapta Belediyesi ikinci şirkete çağrı yaptı. Belediye ikinci şirkete 26.6 2020’de ‘teminatınızı uzatın’ yazısı yazdı. İkinci şirket de teminatı yatırdı. Dolayısıyla bunun ardından bu insanlar buraya geldi”

“Merit karantina oteli değilse, bu benim sorumluluğumda değil”

“Ben Bakanlar Kurulu’na konuyu getirdim. Uçağın inmesi için izin makamı Turizm Bakanı değil. Bürokratik engeller varsa, bunun sorumlusu Turizm bakanlığı değil. Merit grubu oteli pandemi oteli (karantina oteli) değilse, bu benim sorumluluğumda değil” diyen Ünal Üstel söz konusu şirketin ihaleden çekildiğini söyledi.

"Ne yaptıklarını bilmem"

“Ben bu insanlarla görüşmedim. Bana bu insanlar özel kıyafetlerle bölgeyi inceleyecek dendi, ben de önergeyi Bakanlar Kurulu’na getirdim” diyen Ünal Üstel, “Ne yaptıklarını bilmem. Büyük bir yatırım olacağı için Bakanlar Kurulu’na önerge getirdim” dedi.