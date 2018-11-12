Merit A. Yeşilova “Çakır” keyif: 4-1

K-Pet Süper Lig’in 8’inci haftasında Merit Alsancak Yeşilova ile Gönyeli karşı karşıya geldi. Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı’nda oynanan karşılaşmada kazanan 4-1’lik skorla ev sahibi Merit Alsancak Yeşilova takımı oldu. Karşılaşmada yeşil beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri Hamis Çakır (2), Burak Koçar ve Yasin Doğan kaydederken, Gönyeli’nin tek golü Kahraman Dönmez’den geldi. Merit Alsancak Yeşilova takımı aldığı galibiyetle puanını 8’e yükseltirken, Gönyeli 13 puanda kaldı. Ligin 9’uncu haftasında Merit Alsancak Yeşilova, ligin son sırasındaki Gençler Birliği’ne konuk olurken, Gönyeli de derbi maçında Çetinkaya’yı ağırlayacak.

STAT: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

HAKEMLER: Serkan Durmaz***, Sertan Alkın***, Ali Akçınar***

MERİT ALSANCAK YEŞİLOVA

Hasan Piro**

Gilles Binya**

Mejdi Direniş**

Vakkas Kaynarca***

Memduh Sarıoğlu**

İlyas Niyazi**

Yasin Doğan***

(Dk.75 Kemal **)

Mustafa Salk**

(Dk.86 Bayram)

Billy Mehmet**

Hamis Çakır***

(Dk.60 Burak **)

Ulaş Candanal**

TD: Şenol Canbulat

GÖNYELİ

Kemal Bağbal**

Menteş Mertkaya**

Eray Osman Halil*

Talat Dağer*

İbrahim Öksüzoğulları**

Kemal Varan*

(Dk.64 İsmet*)

Süleyman Aksaç*

(Dk.46 Kahraman*)

Christian Chukwuka*

Serkan Karaoğlan*

(Dk.64 Mehmet *)

Raif Selden*

John Okali*

TD: Emre Perçinci

GOL: Dk.28 ve Dk. 43 (P) Hamis Çakır, Dk.64 Burak Koçar, Dk.74 Yasin Doğan(Merit Alsancak Yeşilova), Dk.57 Kahraman Dönmez(Gönyeli)

