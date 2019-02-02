Meril, Kıbrıs adına yarışacak

Gönyeli Tenis Kulübü Sporcusu Meril Sonakın, Rusya’da yapılacak Tenis Şampiyonası’nda korta çıkacak.

1-3 Şubat tarihleri arasında yapılacak Tenis Europe Winter Cups Tenis Şampiyonası’nda mücadele edecek olan sporcumuz Meril Sonakın, 6 ülkeden sporcularla mücadele edecek.

12 yaşından beridir Kıbrıs Tenis Milli Takımı’nda oynayan Meril Sonakın, 16 yaş milli takım kadrosuna alınarak Rusya’ya gitme şansını yakaladı.

Şampiyonada Rusya’nın yanı sıra Bulgaristan, Almanya, Macaristan Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti C grubunda bulunuyor.