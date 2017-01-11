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Merhum sendikacılar anılacak

Merhum sendikacılar anılacak

Merhum sendikacılar Necati Taşkın, Artemel Karal ve Erdoğan Sonsal yarın anılacak

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Görevleri başında 34 yıl önce geçirdikleri trafik kazası sonucu yaşamlarını yitiren; eski Türk-Sen Başkanı Necati Taşkın, Yön-Sen Genel Sekreteri Artemel Karal ve Kamu-Sen Başkanı Erdoğan Sonsal, yarın kabirleri başında törenle anılacak.

Türk-Sen’den yapılan açıklamaya göre, Türk-Sen yönetimi, aileler ve merhum sendikacıları sevenlerin katılacağı tören, saat 10:00’da Lefkoşa Kabristanlığı’nda gerçekleşecek.

Açıklamada, uzun yıllar, çalışanlar ve sendikal harekete önemli katkıları olan sendikacılara rahmet, kazada hayatta kalan diğer sendikacılara da sağlıklı yaşam dilendi.

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