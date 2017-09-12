Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar

Şirin Zaferyıldızı

Tatlı bir telaş, az bir şey de hüzün vardır bütün eylüllerde.. Buna karşın yeni başlangıçlar heyecanı da dolar yüreklere. Bütün yaz biriktirdiklerinin şiirini, hikayesini, şarkısını yazmak istersin... Eylüller çokça gidişe gebe... Uçuyorlar bir bir, uçuyorlar ada’dan dünya’ya... Umutla hedeflerine varmaya.

Belki yarım kalmışlık savaşlardan, uçamamanın heyecanıdır onların daha da uzaklara gitmesini arzulamak!

Geri gelirler mi? Gitmek için mi gidiyorlar? Dönmek için mi yolculuklar?

Ah EYLÜL, kaç yazdan kalma bir sevdasın gitmelere açık?

Ve sen EYLÜL, hiç düşündün mü adın niye ayrılıklara düş?

Eylül gidişlerine ancak üretmekle dayanılır... Yeni bir çocuk şarkıları projesi, İzmirli besteci Ayhan Öztürk’le. Oskay Hoca ile başlayan çocuk şarkıları serüvenim, Ankaralı besteci Fatma Bildiren ile devam etti ve şimdi de İzmir’e mısraları gönderdik. Niğdeli şef Serdar Köşk de harika çocuk korosuyla şarkılarımızı seslendirmekte. Bu güzel yürekli müzik insanlarına binlerce kez teşekkürler.

2018’de buram buram Kıbrıs kokan çocuk şarkılarıyla nice eylüllere göz kırpacağız...

ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin...Şiirler yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.

DÜŞLERİM

Eylüllerde gidenlere...

Düşlerimi astım Ay’a

Bulutlar besledi yağmurla

Düşlerimi yolladım uzaklara

Uzaklar yakın oldu bir anda.

***

Nakarat:

​​​​​​El ele ele ele geleceğe

Şarkılarla umutlarla

Hep birlikte.

***

Düşlerimi astım zeytin dalına

Yeşillendi boy verdi

Yurdum dile geldi

Sevgi sevgi, barış barış

Yüreklere dokundu.

***

Nakarat:

El ele ele ele geleceğe

Şarkılarla umutlarla

Hep birlikte

ANNEM

​​​​​Fayka Neşelen’e...

Dingin bir limandı gözlerin

Fırtına sonrası demirlediğim

Çocukça hayaller kurup kurup

Senin gerçeğinde sevindiğim.

Annem annem

Ne şirin bir ülkesin sen

Annem annem

Benim bir taneciğimsin sen.

MAĞUSA'M

Ruhsar Zaimağaoğlu’nun amcası Arap Ali’ye...

Daldım birden Suriçi Mağusa’ya

Oturdum Hisarlara

Seyrettim Akdeniz’i

Akdeniz’i doya doya.

***

Nakarat:

Mağusa Limanı’ndan

Arap Ali çıka geldi

Diz vurdu selam verdi

Ah Mağusa

Can Mağusa.

***

Söz açtık Namık Kemal’le

Uzandık Othello Kalesi’ne

Br tur attık Hendek’te

Bitmeyen sevdasın Mağusa

***

Nakarat:

Mağusa Limanı’ndan

Arap Ali çıka geldi

Diz vurdu, selam verdi

Ah Mağusa

Can Mağusa.

GİRNE'M

Zeytinlikli Ali Nesim’e...

Yürüdüm daracık patikada

Çam kokuları arasında

Kucakladım yeşille maviyi

Öptüm alnından Girne’yi.

***

Limanına, dağına

Denizine, doğasına

Girne Kalesi’nden

Beşparmaklara

Selam olsun barışa

Selam olsun dünyaya.

NİĞDE'M

Şef Serdar Köşk’e sevgiyle...

Niğde Kalesi’nden uçan kuşlar

Selam söyler Anadolu’ya

Kiraz tadında sevinçler

Çoğalır, yayılır yurdumda

***

Nakarat:

Medeniyetin beşiği

Büyütür kardeşliği

Atam diyor bak

Çocuklar kuracak geleceği.

***

Hasandağı yaslanır Bolkarlara

Ağaçlar yüklenir elmayla

Doyulmaz Niğde’m sana

Sevdamsın gidemem uzaklara.

***

Medeniyetin beşiği

Büyütür kardeşliği

Atam diyor bak

Çocuklar kuracak geleceği.