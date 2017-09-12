Merhaba Çocuklar ve Yüreği Çocuk Kalanlar
Tatlı bir telaş, az bir şey de hüzün vardır bütün eylüllerde.. Buna karşın yeni başlangıçlar heyecanı da dolar yüreklere.
Şirin Zaferyıldızı
Tatlı bir telaş, az bir şey de hüzün vardır bütün eylüllerde.. Buna karşın yeni başlangıçlar heyecanı da dolar yüreklere. Bütün yaz biriktirdiklerinin şiirini, hikayesini, şarkısını yazmak istersin... Eylüller çokça gidişe gebe... Uçuyorlar bir bir, uçuyorlar ada’dan dünya’ya... Umutla hedeflerine varmaya.
Belki yarım kalmışlık savaşlardan, uçamamanın heyecanıdır onların daha da uzaklara gitmesini arzulamak!
Geri gelirler mi? Gitmek için mi gidiyorlar? Dönmek için mi yolculuklar?
Ah EYLÜL, kaç yazdan kalma bir sevdasın gitmelere açık?
Ve sen EYLÜL, hiç düşündün mü adın niye ayrılıklara düş?
Eylül gidişlerine ancak üretmekle dayanılır... Yeni bir çocuk şarkıları projesi, İzmirli besteci Ayhan Öztürk’le. Oskay Hoca ile başlayan çocuk şarkıları serüvenim, Ankaralı besteci Fatma Bildiren ile devam etti ve şimdi de İzmir’e mısraları gönderdik. Niğdeli şef Serdar Köşk de harika çocuk korosuyla şarkılarımızı seslendirmekte. Bu güzel yürekli müzik insanlarına binlerce kez teşekkürler.
2018’de buram buram Kıbrıs kokan çocuk şarkılarıyla nice eylüllere göz kırpacağız...
ŞİİR ŞİİR ŞİİR... Yolunuz açık olsun, yürek kuşunuz hiç büyümesin...Şiirler yollarınızı aydınlatmaya devam etsin.
DÜŞLERİM
Eylüllerde gidenlere...
Düşlerimi astım Ay’a
Bulutlar besledi yağmurla
Düşlerimi yolladım uzaklara
Uzaklar yakın oldu bir anda.
***
Nakarat:
El ele ele ele geleceğe
Şarkılarla umutlarla
Hep birlikte.
***
Düşlerimi astım zeytin dalına
Yeşillendi boy verdi
Yurdum dile geldi
Sevgi sevgi, barış barış
Yüreklere dokundu.
***
Nakarat:
El ele ele ele geleceğe
Şarkılarla umutlarla
Hep birlikte
ANNEM
Fayka Neşelen’e...
Dingin bir limandı gözlerin
Fırtına sonrası demirlediğim
Çocukça hayaller kurup kurup
Senin gerçeğinde sevindiğim.
Annem annem
Ne şirin bir ülkesin sen
Annem annem
Benim bir taneciğimsin sen.
MAĞUSA'M
Ruhsar Zaimağaoğlu’nun amcası Arap Ali’ye...
Daldım birden Suriçi Mağusa’ya
Oturdum Hisarlara
Seyrettim Akdeniz’i
Akdeniz’i doya doya.
***
Nakarat:
Mağusa Limanı’ndan
Arap Ali çıka geldi
Diz vurdu selam verdi
Ah Mağusa
Can Mağusa.
***
Söz açtık Namık Kemal’le
Uzandık Othello Kalesi’ne
Br tur attık Hendek’te
Bitmeyen sevdasın Mağusa
***
Nakarat:
Mağusa Limanı’ndan
Arap Ali çıka geldi
Diz vurdu, selam verdi
Ah Mağusa
Can Mağusa.
GİRNE'M
Zeytinlikli Ali Nesim’e...
Yürüdüm daracık patikada
Çam kokuları arasında
Kucakladım yeşille maviyi
Öptüm alnından Girne’yi.
***
Limanına, dağına
Denizine, doğasına
Girne Kalesi’nden
Beşparmaklara
Selam olsun barışa
Selam olsun dünyaya.
NİĞDE'M
Şef Serdar Köşk’e sevgiyle...
Niğde Kalesi’nden uçan kuşlar
Selam söyler Anadolu’ya
Kiraz tadında sevinçler
Çoğalır, yayılır yurdumda
***
Nakarat:
Medeniyetin beşiği
Büyütür kardeşliği
Atam diyor bak
Çocuklar kuracak geleceği.
***
Hasandağı yaslanır Bolkarlara
Ağaçlar yüklenir elmayla
Doyulmaz Niğde’m sana
Sevdamsın gidemem uzaklara.
***
Medeniyetin beşiği
Büyütür kardeşliği
Atam diyor bak
Çocuklar kuracak geleceği.