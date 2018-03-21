Meral Akıncı’dan Belediyeler Birliği’ne 2 bin fidan

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, belediyelerin ağaçlandırma faaliyetlerine destek amacıyla Belediyeler Birliği’ne 2 bin harnup ve çam ağaç fidanı hibe etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Meral Akıncı, Belediyeler Birliği’ni ziyaret ederek fidanları Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’ya teslim etti.

Meral Akıncı, ziyarette yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Çevre Temizliği ve Çevre Koruma Projesi kapsamında 5 bin fidanın dikildiğini söyledi.

Belediyeler Birliği Başkanı ve Gönyeli Belediye Başkanı Ahmet Benli ile Belediyeler Birliği Asbaşkanı ve Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ise Meral Akıncı’ya katkıları için teşekkür etti ve projeye desteklerinin süreceğini belirtti.