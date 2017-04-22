Meral Akıncı taburcu edildi

Omzundaki incinme nedeniyle geceyi Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde geçiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı, dün öğleden sonra hastaneden taburcu edildi.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı, konuyla ilgili yazılı açıklamasında düşme nedeniyle sol omzunda çıkık tespit edilen, sedasyon anestezisi altında çıkığı yerine konan ve müşahede amaçlı dün akşam hastanede tutulan Akıncı’nın evinde dinlenmek üzere öğleden sonra taburcu edildiğini belirtti.

Dizdarlı, Meral Akıncı’nın gelecek hafta yeniden doktor kontrolünden geçeceğini de kaydetti.

