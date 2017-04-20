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Meral Akıncı korkuttu

Meral Akıncı korkuttu

Meral Akıncı bugün öğle saatlerinde düştü, hastane sağlıyla ilgili açıklama yaptı

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Lefkoşa Devlet Hastanesi,  bugün öğle saatlerinde düşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ın eşi Meral Akıncı'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı:

Bu gün  öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanlığında kaza  ile düşen,  Cumhurbaşkanımızın eşi sayın Meral Akıncı’nın durumu hastanemiz ortopedi servisinde  tektik edilmiştir. Sayın Meral Akıncı’nın sol omuzunda bir çıkık  tespit edilmiş olup, bu çıkığa yönelik sedasyon  altında müdahale planlanmaktadır.
Cumhurbaşkanımızın eşinin bu akşam taburcu edilip, geceyi  evinde geçirmesi  yüksekle muhtemeldir.
Kamuoyuna saygı ile  duyurulur

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