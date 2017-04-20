Lefkoşa Devlet Hastanesi, bugün öğle saatlerinde düşen Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ın eşi Meral Akıncı'nın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı:

Bu gün öğlen saatlerinde Cumhurbaşkanlığında kaza ile düşen, Cumhurbaşkanımızın eşi sayın Meral Akıncı’nın durumu hastanemiz ortopedi servisinde tektik edilmiştir. Sayın Meral Akıncı’nın sol omuzunda bir çıkık tespit edilmiş olup, bu çıkığa yönelik sedasyon altında müdahale planlanmaktadır.

Cumhurbaşkanımızın eşinin bu akşam taburcu edilip, geceyi evinde geçirmesi yüksekle muhtemeldir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur