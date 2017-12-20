Meral Akıncı, “Kadın Emeği ve Zerafeti El Sanatları Sergisi”nin açılışını yaptı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın eşi Meral Akıncı bugün Kıbrıs Türk El Sanatları Kooperatifi’nin “Kadın Emeği ve Zerafeti El Sanatları Sergisi”nin açılışını yaptı.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Meral Akıncı, Saçaklı Ev’de gerçekleşen sergide yaptığı konuşmada, El Sanatları Kooperatifi’nin faaliyetinin sergiden öte bir fuar niteliğinde olduğunu belirterek kooperatifçiliğin Kıbrıs Türk tarihinde önemli bir yer tuttuğuna değindi.



Akıncı, “Kıbrıs’ta ilk kooperatifçilik yasası 1914 yılında yapıldı. 1935 ile 1939 yıllarında farklı dönemlerde bu yasa elden ele geçip, geliştirildi ve 1959’da yapılan bir yasa ile birlikte, iki toplumun ayrı ayrı kooperatifçilik alanında ilerlemeye başladı. 1962 yılında, 13 bin Kıbrıs lirasıyla El Sanatları Kooperatifi kuruldu” dedi.



Meral Akıncı, El Sanatları Kooperatifi’nin esas amacının bugüne kadar gelen Kıbrıs kültüründeki ev kadınının emeğinin, ev içerisinde yaptığı üretimin sosyal ve ekonomik açıdan bir kazanıma dönüştürülmesini sağlamak olduğunu söyledi.



Akıncı, El Sanatları Kooperatifi’nin Kıbrıs tarihinin ve kültürünün bir parçası olan el sanatlarının unutulmaması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışmalar yaptığını ve ülke değerlerinin tanıtımına katkı koyduğunu sözlerine ekledi.



“Şehirlerde ve kırsal bölgelerde kadınlarımızın ürettiklerini pazarlaması, kendilerine sosyal ve ekonomik özgürlük fırsatı vermektedir” diyen Meral Akıncı, kadınların sevgi ve emek ile üretilen el sanatlarını imkansızlıklar içinde ve büyük zorluklarla ürettiklerini anlattı.



Akıncı, “Umudumuz bundan sonra kooperatifçiliğin ülkemizde daha çok yer alması ve bir devlet politikası olarak daha çok gelişmesi yönündedir” dedi.



Meral Akıncı etkinliğe katkı koyan ve katılan herkese teşekkür etti.