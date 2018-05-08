“Merak et, keşfet” sloganıyla Kıbrıslı çocuklar Ayfilon’da harika bir gün geçirdi…

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP’nin Karpaz’da koruma altına alınan ve restore edilecek olan projeleri tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinliklerden sonuncusu önceki gün Ayfilon sahilinde gerçekleştirildi. İki Toplumlu Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Karpaz’da yapacağı restorasyonları tanıtmak amacıyla Aya Triada (Sipahi) ve Ayfilon’a kültürel gezi düzenlendi… Geziye Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum aileler çocuklarıyla birlikte katıldılar ve çocuklara yönelik UNDP’nin ilk kez gerçekleştirdiği “Parkeoloji” etkinliğinde yer aldılar.

Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çocuklar, iki toplumlu arkeolog ekibi Demet Karşılı, Çınar Karal, İsmet Yapıcı, Christiana Zenonos ve Antigone Michael tarafından hazırlanan sahildeki temsili kazı alanında “Parkeoloji” etkinliğinde kaynaştılar – gerek gün nedeniyle Karpaz’ı ziyaret eden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum çocuklar, gerekse Karpaz bölgesinden çocuklar kaynaşarak birlikte arkeolojiyi oyunlar aracılığıyla öğrendiler.

Arkeologlarla birlikte oyunlar aracılığıyla kazı yapmayı öğrenen çocuklar, “Merak et, keşfet!” slogayıyla kil üstüne fosil baskı da yaptılar.

Konuyla ilgili olarak sorularımızı yanıtlayan arkeolog Demet Karşılı, bunun kendisinin organizasyonunda yer aldığı yedinci “Parkeoloji” etkinliği olduğunu, daha önce altı “Parkeoloji” etkinliği daha yaptıklarını anlattı. Diğer altı “Parkeoloji” etkinliklerinin Kanser Araştırma Vakfı yararına düzenlediklerini, ilk kez UNDP için çocuklara yönelik bir “Parkeoloji” etkinliğini arkeolog arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirdiklerini anlattı.

“Merak et, keşfet” sloganıyla çocukları sosyalleştirme ve kaynaştırma etkinliğinde çocuklara öncelikle “Arkeoloji nedir? Arkeolog kimdir?” konusunda bilgi verdiklerini belirten Demet Karşılı şöyle dedi:

“Arkeolojiyi anlattık. Bir arkeolog nasıl kazı yapar? Bunu anlattık… İnsanların toprağa neyi bırakırlarsa, yıllar sonra onu bulacaklarını, iyi şeyler bırakırlarsa iyi şeyler, kötü şeyler bırakırlarsa kötü şeyler bulacaklarını aktardık. Burada amaç çocuklara bir çevre bilinci aşılamak, plastik şişeler, piller gibi doğaya zarar veren atıkların etkilerini de aktarmaktı…

Sahilde bir arkeoloji parkı oluşturduk. Çocukları, birbirini hiç tanımayanları aynı gruba gelecek şekilde kaynaştırmak maksatlı farklı gruplara koyduk ve hep birlikte kazı yapmayı, kazılarda bulduklarını kayıt altına almayı, fotoğraflarını çekmeyi, pusula kullanmayı, GPS aracılığıyla konum almayı, elek yapmayı öğrendiler. Buldukları objeleri paketlediler de… Hem birlikte kazı yaptılar, hem de birbirlerini tanıdılar… Tek başına değil, birlikte bir iş yapınca bir anlamı olduğunu kavramalarına çalıştık… Etkinliğin sonunda kil üzerine fosil baskı yapan çocuklar, bunları magnetçiklere dönüştürüp evlerine alıp götürdüler… Çok güzel, çok eğlenceli ve çok öğretici bir gündü…”