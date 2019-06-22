“Merak edip başladım, mesleğim oldu”

Dila ŞİMŞEK

Otuz sekiz yaşındaki iskemleci Osman Altunoğlu, hasır iskemle üretimine başlayışını, müzik ve sanata olan tutkusunu anlatıyor.

Eskiden makinist olduğunu söyleyen Altunoğlu, bir gün 80 yaşındaki bir adamı hasır sandalye yaparken gördüğünü ve kendisinde merak uyandırdığını dile getiriyor. “Nasıl yapıldığını merak ettiğim için, ‘abi bana da öğretsene’ dedim ve seve seve yardım etti. Önce duvara asılan süsü, sonra sepeti öğrendim. Bu bir üretim, bir sanattır sonuçta. Sandalye yapımını öğrendim, kendimi geliştirip sallanan sandalye de yaptım. Yaparken insanın kafası boşalıyor…” diyor.

“Bir yerden geçerken görüp öğrendiğim hasır sandalyeleri, hobi diye başladım, şimdi ise yıllardır mesleğim oldu ve geçimimi sağlıyorum”

Altunoğlu, o yaşlı adama ‘bana öğretir misin’ diye sorduğunda çok olumlu bir tepki aldığını belirterek, “Bir iskemle çekti bana, otur da öğren dedi. Çok mutlu oldu. Bir haftada iskemleci oldum. Bunu hobi olarak, sırf meraktan yaparken, arkadaşlarım görünce ‘bize de yap’ diye talepler geldi. Onlara da yaptım. Sonrasında ise kafeler ve restoranlar fark etti, bunu benden talep edince ben de kendime meslek olarak edindim. Yani bir yerden geçerken görüp öğrendiğim hasır sandalyeleri, hobi diye başladım, şimdi ise yıllardır mesleğim oldu ve geçimimi sağlıyorum” diye konuşuyor.

“Ustalar, geleneğimizin devam edeceğine, kendileri ile bitmeyeceğine mutlu oldular”

“Birçok usta ile çalıştım, bana yardım edeceklerine çok sevindiler. Çünkü bu işi gördüğüm kadarıyla çok az genç insan yapıyor. Geleneğimizin devam edeceğine, kendileri ile bitmeyeceğine mutlu oldular” şeklinde anlatmaya devam ediyor. Şu anda dokuz senedir güneyde yaşadığını söyleyen Altunoğlu, ülkenin her yerinden müşterisi olduğunu ifade ediyor.

“Elinize geçen fırsatları değerlendirmek lazım”

Altunoğlu, “Kıbrıs’ta hayallerinizin peşini kovalamak sizi pek bir yere getirmiyor. Bu yüzden elinize geçen fırsatları değerlendirmek lazım. Şu anda müzikle de uğraşıyorum. Benim iskemlecilik de, müzik de aklımda hiç yoktu ama şimdi ikisinden de gelir elde ediyorum” diyor. Bu zamana kadar üretimini hep evinde yaptığını belirten Altunoğlu, bir dükkan açmak istediğini dile getiren Altunoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyinde kendisine ait bir atölye istediğini, ancak bu konuda desteğe ihtiyacı olduğunu söylüyor.

“Dünyayı gezerek her yerde çalmak istiyorum”

Hasır sandalyelerin yanı sıra, üç aydır DJ’likle uğraştığını ifade ediyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Müzikte kendimi geliştirmek için üç aydır ders alıyorum. Her iki işimi de yapmak istiyorum. Dünyayı gezerek her yerde çalmak istiyorum, iskemle kültürümüzü de taşımayı amaçlıyorum”