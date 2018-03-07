Menzele 4 yıl hapis yatacak

Girne’de geçtiğimiz yıl Nisan ayında iki grup arasında çıkan kavgada Burak Muhammed Öcal’ı bıçaklayarak ağır yaralayan 19 yaşındaki Ahmet Menzele aleyhindeki dava Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde karara bağlandı.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Tacan Reynar’ın huzurunda gerçekleşen ve heyetinin oybirliği ile vermiş olduğu kararı Başkan Aksun açıkladı. Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, olayın olgularını anımsattı. İki grup arasında çıkan kavga sonucu Burak Muhammed Öcal’ın, Ahmet Menzele tarafından ağır yaralandığına dikkati çeken Aksun, Öcal’ın göğüs kafesinde, karın boşluğu ve omzundan derin bıçak darbeleri olduğunu özellikle göğüs kafesinde öldürücü darbeler olduğunu söyledi. Mahkeme başkanı, Öcal’ın yaralarının kararda etkili olduğunu ifade etti.

Aksun, Nisan ayında iki grup arasında çıkan kavgada karşı grubun olayı başlattığını ve diğer gruba saldırdıklarına bulgu yaptıklarını tespit ettiklerini ayrıca sanık Ahmet Menzele’nin suçu tahrik altında işlediğine değindi.

Başkan Aksun, Menzele’nin 19 yaşında Suriye’de savaştan kaçmış bir ailenin çocuğu olduğunu belirtti. Aksun, mahkeme heyeti huzurunda görüşülen davanın ciddiyetine vurgu yaparak “Sanığın önümüze bir cinayet davasından gelmemesi büyük bir şanstır. Müşteki aldığı yaralara bağlı, ölebilirdi” dedi.

Başkan Aksun netice olarak aktarmış olduğu tüm olgular ve bulgular ışığında Menzele aleyhindeki ve lehindeki tüm olgulara değindiklerini ifade ederek oy birliği ile 4 yıl hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.