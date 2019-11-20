"Mendil" Belgeseli Gazeteciler Birliği'nde gösterilecek

Kıbrıslı iki kadın Leyla ve Maria’nın yaşam öyküsünden bir kesit sunan belgesel film Mendil, yarın saat 19.00’da Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği konferans salonunda gösteriliyor.

Belgeselde Maria Chrisantou’nun, gözyaşlarını silmesi için Leyla Kıralp’a mendilini vermesiyle başlayan dostluk anlatılırken, Kıbrıs’ın yakın tarihi de yeniden hatırlanıyor.

1974’te EOKA-B’nin düzenlediği Dohni (Taşkent) katliamında eşini kaybeden Leyla ile Mağusa göçmeni Maria üzerinde savaşın yarattığı acılar belgeselin özünü oluşturuyor.

İki toplumlu ‘Biz-Emeis’ ve ‘Aynı Gökyüzü Altında’ isimli televizyon programlarından tanıdığımız Hristalla Avgusti belgeselin yönetmenliğini üstlenirken, deneyimli gazeteci Hüseyin Halil’de araştırmaları ile çalışmaya destek verdi.

Gösterim sonrasında Leyla Kıralp ile yönetmen Hristalla Avgusti soruları yanıtlayacak.