Memura maaş kesintisinin son dilimi de iade ediliyor

Maaş kesintisinin son dilimi yarın iade ediliyor. YENİDÜZEN’e konuşan Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, yarın memur maaşlarından yapılan kesintinin son diliminin de ödeneceğini dile getirdi.

Toplam 64 Milyon TL’lik ödeme yarın Maliye'nin kasasından çıkacak. Bu ödemenin maaş geriliği ve belediyelerden yapılan kesintiler gibi bazı kalemlerin ödemesi olduğu kaydedildi.

Amcaoğlu, “Tek derdimiz 2021’e dek reel sektör, özel sektörü taşıyabilmenin koşullarını sağlamaktır. Bugün kamuda çalışanlar, sigorta emeklileri maaşımızı alabiliyorsak tamamen bu sektörün ayakta kalmasıyla paralele gittiği içindir. 2021’de vergi toplayamaz, mahalli gelirlerimizi arttıramazsak bu ek ödenekleri, tahsilat ve mesaileri çok arayacağız” dedi.

Amcaoğlu, mahalli gelirlerin arttırılmasıyla ilgili çeşitli sektörlerde, teşvik, hibe ve desteklerin yapılmaya başlandığını kaydetti. Amcaoğlu, “Bunları başaramazsak bizi çok kötü günler bekliyor” dedi.