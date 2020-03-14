‘Memur dairelere çağrılıyor’ iddiası
Bakanlar Kurulu’nun Corona virüsü tedbirleri çerçevesine aldığı ’27 Mart’a kadar özelde ve kamuda kapatma kararı’na karşın, memurların Pazartesi iş başına çağrıldığı iddia ediliyor.
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Bakanlar Kurulu’nun Corona virüsü tedbirleri çerçevesine aldığı ’27 Mart’a kadar özelde ve kamuda kapatma kararı’na karşın, memurların Pazartesi iş başına çağrıldığı iddia ediliyor.
Daire Müdürleri’ne memurları göreve çağırma ve vezneleri çalıştırma görevi verildiği ileri sürülürken, bazı memurların bu nedenle ‘huzursuzluğu’ sosyal medyaya da taştı. Konuya ilişkin resmi açıklama ise yapılmadı.
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Etiketler : Gelir ve Vergi Dairesi
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