‘Memleketin Halleri’ Lefkoşa’da

Güzelyurt’ta sergilenen ve büyük beğeni toplayan Dördüncü Duvar Kültür ve Düşünce Derneği’nin iki perdelik komedi oyunu, “Memleketin Halleri”, CTP Kadın Örgütü Lefkoşa İlçesi’nin girişimleri ile Lefkoşa’da da sahnelenecek. 25 Nisan saat 20.00'da Lefkoşa AKM’de sahnelenecek oyunun geliri SORÖV’e bağışlanacak. Biletler oyun gecesi kapılardan temin edilebilecek.