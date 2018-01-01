'Meme Polikliniği' hasta kabulüne başladı

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nin Meme Radyolojisi Polikliniği hasta kabulüne başladı. Acil Servis yanında kurulan poliklinik ile bilgi veren Başhekim Başyardımcısı Dr.Adil Özyılkan’ın açıklaması şu şekilde:

Günümüzde meme kanseri kadın popülasyonunda en sık rastlanan kanserlerin başında gelmektedir. Aralık ayından itibaren hastanemiz dahilinde ,acil servis yanında bulunan odada kurulan Meme Radyolojisi Polikliniğimizde hasta kabulüne başlamış bulunmaktadır., Perşembe günleri Radyoloji uzmanlarımız Dr Fatma Çelik Yabul ve Dr Sinem Şığıt İkiz bu poliklinikte hastalarını kabul etmektedir.

Söz knusu polikliniğe radevular, kişilerin bizzat başvurusu veya hekim sevki üzerine radyoloji kliniği sekreterliğinden verilmektedir. Hastalardan randevuya gelirken yanlarında, eğer varsa, eslki mammografi ve meme ultrasonografi lerini getirmesi de beklenmektedir.

Güçlenen Radyoloji uzman kadromuz ile birlikte bu polikliniğimizde hastalarımıza daha hızlı ve etkin bir biçimde hizmet vermeyi amaçladık.

Meme polikliniğimizde, mamografisi değerlendirilen hastalarımızın meme ultrasonografi tetkiki yapılmakta ve gereklilik halinde hastalarımıza hızlıca meme biopsy işlemi uzman hekimlerimizce yapılabilmektedir.

Hastanemiz Radyoloji Klinik şefi Dr Dilaver Akdur’un teklifi ve başhekimimiz Dr Bülent Dizdarlı’nın onayıyla açılan polikliniğimizde amacımız kadın hastalarımızın olası bir meme kanseri durumunda daha hızlı tanı almasını sağlamaktır.

Polikiniğimizin başlangıcından bu güne geçen ilk 3 haftasında yapılan biopsiler sonucunda 2 hastamız meme kanseri tanısı almış ve gerekli uzmanlara hızlıca yönlendirilmişlerdir.

Meme kanseri sıklığı maalesef artmaktadır. Ancak tanı-tedavi olanakları da günümüzde aynı oranda hızlı bir gelişme göstermektedir. Radyoloji Kliniğinin deneyimli uzman kadrosu ve yeterli donanıma sahip cihazları ile halkımıza kaliteli ve hızlı bir hizmet vermeye çalışmaya devam edecektir.