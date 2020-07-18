Dinle, o minik sesi iyi dinle

Adımlarına yol gösterecek o ses

Bu kelimeler yalan söylemez

Şarkı söyleyen ruhundur

Kendi melodindir.

Zaz



Hayata bir dur demeli insan bazen, yaşamın koşuşturmasına ara vermeli bir süreliğine. Dünya ile kesmeli selamı sabahı, kendi dünyasına dönmeli, gözlemlemeli orada olanı biteni, anlamalı.

Dinlemeli iç sesini, hissetmeli tüm duygularını, sormamalı sorgulamamalı, duyguda hata olmaz. Öğrenmeli.

Normal tanımını toptan reddetmeli, kabullenmeli kendini insan, sevmeli olduğu gibi.

Kendine zaman ayırmalı, en sevdiklerim listesini koymalı önüne, teker teker yapmaya girişmeli, uzun zamandır fırsat bulamadığı her şeyi.

Ölmeden önce yapılacaklar listesi değil, yaşamdan keyif alma listesi oluşturmalı. Yenilemeli insan bu listeyi, ara ara.

Yavaşlatmalı bazen yaşamı insan, durmalı, soluklanmalı. Dinlenmeli bir ağaç gölgesinde, çimlere uzanmalı, kelebeklerle sohbete dalmalı.

Bir es vermeli insan bazen koşuşturmaya. Atmalı kendini bir kumsala, güneşin tadını çıkarmalı, adada yaşamanın hakkını vermeli.

Denizin sesine doymalı, yolunu kaybeden bir martı ile çene çalmalı. Deniz kabukları toplamalı sahilden, yassı taş yarıştırmalı çocuklarla, suyun üzerinde.

İyot kokusunu tenefüs etmek için zaman yaratmalı bir sabah serinliğinde. Kumlara gömmeli çıplak ayaklarını, dalgalara söylemeli özgürlük şarkılarını.

Su ile dans etmeli bazen, akşam sporu niyetine. Bir sokak köpeği ile bir olup, rüzgârları kovalamalı.

Kapısını kapatmalı insan bir süreliğine, olumsuzluklara, zorluklara, çığlığa, kavga kalabaya.

Sosyal medya ile bağlantısını koparmalı, kaybetmeli kendini bir romanın sayfalarında. Roman kahramanlarından dostlar edinmeli kendine, taze dostlarına yeni yeni maceralar yaratmalı, heyecanlı.

Kıtalar değişmeli insan, yeni yaşamlar keşfetmeli, farklı hayatlar tanımalı. Hepsini izlemeli, anlamasa da yargılamadan kabul etmeyi öğrenmeli insan ve aynı doğruya giden farklı yollar olduğunu.

Çok okuyarak, çok gezerek ne kadar az şey bildiğinin farkına varmalı, egosu ile vedalaşmalı, mütevazilik ile tanışmalı insan.

Hatırlamalı yaşadığını, sevdayı ve yaşamın renklerini. Bir şarkının sözlerinde bulmalı insan kendini. Üzgünüm, ben böyleyim, yaşarım diye tempo tutmalı sanatçı ile birlikte.

Kendi melodisini duyana kadar, kısmalı tüm dünyanın gürültüsünü insan. Durmalı dinlemeli.





