Meliz Örtunç; “Ulaşabileceğim her hedefe ulaşmış bir sporcuyum”

Serkan SOYALAN

Voleybolun başarılı ve tecrübeli ismi Meliz Örtunç ile spor yaşamını konuştuk. Her geçen yıl kalitesinin üzerine koyarak ilerleyen Örtunç, başarılarla dolu sporcu kariyerine, yenilerini eklemeyi hedefliyor. Bu sezon Vakıflar formasını terletecek olan başarılı sporcu Örtunç, geldiği noktada oynamayı sürdürebileceği kadar oynamaya devam etmek istediğini de söyledi.

Sporumuzun dışa açılamıyor olması, siz sporcuları olumsuz yönde etkiliyor mu?

Tabii ki olumsuz yönde etkiliyor. Sürekli kendi içimizde maçlar yapıyoruz. Bu yüzden bir yerden sonra cazibesini yitiriyor. Özellikle benim gibi uzun yıllardır oynayan oyuncular, bir süre sonra ligde oynayan oyuncuların birçok hareketini tahmin edebiliyor duruma geliyoruz. Mevcut şartlarda yabancı oyuncu gelmesini ve liglerimizin renklenmesini dört gözle bekliyoruz.

Altyapı

Altyapılarımızı nasıl değerlendirebiliriz?

Voleybol altyapı çalışmalarının özellikle Lefkoşa’da yetersiz olduğuna inanıyorum. Son yıllarda bazı arkadaşlarımızın özverili çalışmaları ile bir hareketlenme olmasına rağmen genel anlamda birçok sebepten dolayı yeterli seviyeye getirmekte sorun yaşanıyor.

Önünüzdeki hedefleriniz nelerdir?

Gerek yurtiçi, gerek yurtdışı ulaşabileceğim her hedefe ulaşmış bir sporcuyum. Benim için ‘You versus you’ durumu söz konusu. Her sezon bir önceki sezondan daha iyi oynamak. Geldiğim noktada oynamayı sürdürebileceğim kadar devam etmek.

Kıbrıs’ın güneyinde şampiyonluk

Spor alanında unutamadığınız bir anınızı anlatmanızı istesek, neler söylersiniz?

Her Kuzey Kıbrıslı sporcu gibi spor hayatımızda ambargolarla savaşırken, kapıların açılmasından sonra Rum kesiminde partnerim Aysen ile plaj voleybolu turnuvasına katılıp orada şampiyon olmamız en unutulmaz anımdı. Türkiye’de ve KKTC’de birçok şampiyonluğum olmasına rağmen, ülke şartlarında yetişmiş bir sporcu olarak bu şampiyonluğun anlamı çok farklıydı. Sanırım bu hissettiklerimin sebeplerini anlatmaya bile gerek yok.

Tecrübeli bir sporcu olarak, spora yeni başlayan gençlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?

Özellikle spora yeni başlayan voleybolculara ilk süreçte yılmayıp yola devam etmelerini tavsiye ederim. Çocukları voleybol ile futbol ve basketbol gibi sporlarda olduğu gibi erken yaşlarda bizim deyimimizle mahallede başlamıyor. Bu yüzden alışmakta hem zorlanıyorlar, hem biraz da kollardaki ağrılardan vazgeçiyorlar. Bu ilk sancılı süreçte vazgeçmemelerini ve her zaman çok çalışmalarını tavsiye ediyorum.

Tesisler

Tesislerimizi nasıl değerlendiriyorsunuz?

Birçok salon sporu takımının Lefkoşa’da olmasından dolayı salonlarda zaman zaman sıkıntı yaşamaktayız. Ama ülke şartları göz önünde bulunduğunda, diğer bölgeler da dahil olmak şartıyla maç salonları belli seviyededir. Bence temel sorunumuz salonlardan çok bu salonlara yeterli seyirci getirememizdir. Son olarak bana yer verdiğiniz için çok teşekkür ederim.

Okuyucularımıza son olarak neler söylemek istersiniz?

Okuyucularımıza söylemek istediğim şey, yaşları, işleri ve hayat şartları ne olursa olsun hayatlarının bir köşesine kendilerine uygun olan sporu lütfen sığdırsınlar. Kendilerini daha iyi hissedeceklerine hiç şüphem yok.