Girne’deki ‘hamileliği yasa dışı sonlandırma’ davası kapsamında ortaya çıkan 17- 19 haftalık fetüsün annesi olan Meliz Akçal ile ilgili istinaf davası bugün Yüksek Mahkeme'de görüşüldü, dava karar için süresiz ertelendi

Avukat istinafa başvurmuştu

Hatırlanacağı üzere davayla ilgili olarak 6 Mart’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “kadının kendi çocuğunu düşürmeye teşebbüs” ve “hamileliğin yasa dışı sonlandırılmasına müsaade etmek” davalarından suçlu bulunan Meliz Akçal, 9 ay hapse mahkum olmuştu. Akçal’a verilen cezanın yüksek olduğu gerekçesiyle avukatı Mustafa Asena istinaf dosyalamış, Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

Meliz'e kadınlar başta olmak üzere çok sayıda insan mahkemeye gelerek destek verdi.

Mahkeme sonrası Meliz alkışlarla uğurlandı.

Fotoğraflar Didem Menteş