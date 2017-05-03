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Meliz Akçal istinaf davasında gözler kararda

Meliz Akçal istinaf davasında gözler kararda

Meliz Akçal istinaf dava kararı süresiz ertelendi

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Girne’deki ‘hamileliği yasa dışı sonlandırma’ davası kapsamında ortaya çıkan 17- 19 haftalık fetüsün annesi olan Meliz Akçal ile ilgili  istinaf davası bugün Yüksek Mahkeme'de görüşüldü, dava karar için süresiz ertelendi

Avukat istinafa başvurmuştu

Hatırlanacağı üzere davayla ilgili olarak 6 Mart’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde “kadının kendi çocuğunu düşürmeye teşebbüs” ve “hamileliğin yasa dışı sonlandırılmasına müsaade etmek” davalarından suçlu bulunan Meliz Akçal, 9 ay hapse mahkum olmuştu. Akçal’a verilen cezanın yüksek olduğu gerekçesiyle avukatı Mustafa Asena istinaf dosyalamış, Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu.

Meliz'e kadınlar başta olmak üzere çok sayıda insan mahkemeye gelerek destek verdi.

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Mahkeme sonrası Meliz alkışlarla uğurlandı.

 

Fotoğraflar Didem Menteş

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