Meksika'daki kurtarma çalışmalarının yıldızı Frida
Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 293'e yükselirken, kurtarma çalışmalarının kahramanı ise arama kurtarma köpeği Frida.
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Meksika 7.1 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da enkaz altında kalanları çıkarmak için çabalar devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 293'e yükselirken, kurtarma çalışmalarının kahramanı ise arama kurtarma köpeği Frida.
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