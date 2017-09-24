Meksika'daki kurtarma çalışmalarının yıldızı Frida

Meksika 7.1 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışırken, bir yandan da enkaz altında kalanları çıkarmak için çabalar devam ediyor. Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 293'e yükselirken, kurtarma çalışmalarının kahramanı ise arama kurtarma köpeği Frida.



