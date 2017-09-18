Mehter anısına oynadılar

Cihangir Gençlik Spor Kulübü, geleneksel olarak düzenlediği sezon öncesi anı karşılaşmalarından olan Hasan Mehter Anı Maçı’nı Birinci Lig ekibi Akova ile oynadı. Cihangir antrenman sahasında yer alan karşılaşmayı Cihangir 5-1’lik skorla kazandı. Cihangir’in bu maçta gollerini Binatlı’dan kiralanan Offor ve denenmeye alınan bir yabancı oyuncu kaydederken, Akova’nın tek sayısı penaltıdan Cemil Awwad attı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende Cihangir’e kupasını Ali Karavezirler takdim etti.