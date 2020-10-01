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Mehmetçik'te trafik kazası: 1 ÖLÜ

Mehmetçik'te trafik kazası: 1 ÖLÜ

Mehmetçik'te (Galatya) meydana gelen trafik kazasında Ali DİKBAŞ (E-38) hayatını kaybetti.

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Mehmetçik'te (Galatya) meydana gelen trafik kazasında Ali DİKBAŞ (E-38) hayatını kaybetti.

Polis'in yaptığı açıklama şöyle:

21.9.2020 tarihinde,  Mehmetçik yol kavşağında, yönetimindeki GD 102 plakalı araç ile selvi ağacına çarpması neticesinde ağır yaralanan Mehmetçik'te sakin Ali DİKBAŞ (E-38), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde bugün  yaşamını yitirmiştir.  Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

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