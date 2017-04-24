Mehmetçik'te ölümlü kaza
Kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Deniz Özvolkan hastahaneye ambulans ile kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi
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Mehmetçik-Sazlıköy anayolu 1-2'inci km'leri arasında saat 18:50 sıralarında, Hüseyin Çoban (E-75), yönetimindeki FR 649 plakalı van araç ile Mehmetçik istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, o esnada yolun solunda yaya olarak yürümekte olan Sazlıköy'de sakin Hasan Deniz Özvolkan (E-46)'a çarptı. Kaza sonucu ağır yaralanan Hasan Deniz Özvolkan Mağusa Devlet Hastanesi'ne ambulans ile kaldırıldığı sırada yolda yaşamını yitirdi. FR 649 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Çoban tutuklandı, soruşturma devam ediyor.
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