Mehmetçik’in ‘Emek’leri boşa gitti: 3-2
Binatlı, Emek Kırılmaz’ın son dakikada kaydettiği penaltı golüyle turu geçti
STAT: Zümrütköy Sahası
HAKEMLER: İsfendiyar Açıksöz, Cemal Sakallı, Hüseyin Özaşık
BİNATLI: Ercan Samanıoğlu, Kadir Hakel, Ayhan Dumancı, Erencan Arslan, Aleksandır, Abdullah Umut, Kemal Uçaner, Musa Şanlıer, Chinonso Offor, Berkem Korbay, Mustafa Süzgen
MEHMETÇİK: Fatih Şimşek, Mehmet Küçükkutlu, Serhan Aktaş, Orhan Çokbekler, Ramazan Tebelleşol, Mustafa İnanç, Anıl Mustafaoğlu, Gökhan Yazlık, Salih Kaplan, Hasan Borataş, Mustafa Alp
GOLLER: Dk.24 Offor, Dk.67 Kemal Uçaner Dk.90 Emek Kırılmaz (Binatlı) Dk.2 Gökhan Yazlık, Dk.49 Anıl Sarımustafaoğlu (Mehmetçik)
Koopbank Kıbrıs Kupası’nın ilk turunda Mehmetçik’i konuk eden Binatlı sahadan 3-2 galibiyetle ayrıldı. Süper Lig ekibi Binatlı, galibiyet golünü son dakikalarda kazandığı penaltı atışıyla buldu. Emek’in kullandığı penaltı atışıyla Binatlı tur vizesini son dakikada aldı. Karşılaşma 3-2 sona erdi.
Fotoğraf: Hüseyin Özbarışcı