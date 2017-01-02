Mehmetcik yedinci kez şampiyon

2016-2017 Ferdi Bilardo Şampiyonası’nda ipi göğüsleyen sporcu Berk Mehmetcik oldu. 5. Ayak’ta finalde Onuç Altur’u 7-4 mağlup etme başarısı gösteren Berk Mehmetcik kariyerindeki 7. Şampiyonluğa imza attı. Kuzey Kıbrıs Bilardo Federasyonu tarafından 5 Ayak üzerinden organize edilen “2016-2017 Büyükler Ferdi Bilardo Şampiyonası’nın 5. ve son ayağında finalde Onuç Altur ile karşılaşan Berk Mehmetcik, rakibini 7-4 mağlup etme başarısı göstererek üst üste 6’ncı kariyerinde ise 7’nci şampiyonluğa ulaşmanın mutluluğunu yaşadı.



Milli oyuncular belirlendi

2016-2017 Ferdi Bilardo Şampiyonası 5’inci Ayağının tamamlanmasının ardından ülkemizi yurt dışında temsil edecek Milli Takımlar da belirlenmiş oldu. Gerçekleşen sıralamaya göre “Büyükler’de ülkemizi Berk Mehmetcik, Hüseyin Borankan, Onuç Altur ve Osman Şanlısoy’dan oluşan Milli Takım temsil edecek.