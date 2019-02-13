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Mehmetçik - Sazlıköy arası trafiğe kapatıldı

Mehmetçik - Sazlıköy arası trafiğe kapatıldı

Mehmetçik - Sazlıköy anayolu trafiğe kapatıldı.

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Mehmetçik - Sazlıköy anayolu trafiğe kapatıldı. Son yaşanan yağışlardan dolayı yolda çökmeler olduğu bilgisini paylaşan polis, yolun tehlike arz ettiğini ve bu nedenle trafik akışına kapatıldığını duyurdu. Açıklamada trafiğin,  Büyükkonuk- Yedikonuk anayolu ve alternatif olarak İskele - Dipkarpaz anayolu güzergahlarından verildiği bildirildi.

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