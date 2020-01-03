Mehmetçik Belediyesi, İçişleri’ne dava açıyor

YENİDÜZEN’e konuşan Sarıçizmeli, Cittaslow kentlerden olan Mehmetçik için, yenilenebilir enerji kullanımının önemine vurgu yaptı, “YEK (Yenilenebilir Enerji Kurulu) özel mülkler dışındaki talepleri durdurdu, kotaları doldu, İçişleri Bakanlığı’ndan daha erken yanıt alabilseydik, güneş enerjisine geçebilirdik” dedi.

Dila ŞİMŞEK

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli İçişleri Bakanlığı’dan 2018’in Ekim’inden beri güneş enerjisine geçmek için yanıt beklediklerini, artık güneş enerjisinin alınamayacağı gerekçesiyle dava edeceğini açıkladı.

YENİDÜZEN’e konuşan Sarıçizmeli, Cittaslow kentlerden olan Mehmetçik için, yenilenebilir enerji kullanımının önemine vurgu yaptı, “YEK (Yenilenebilir Enerji Kurulu) özel mülkler dışındaki talepleri durdurdu, kotaları doldu, İçişleri Bakanlığı’ndan daha erken yanıt alabilseydik, güneş enerjisine geçebilirdik” dedi.

2018’den beri İçişleri Bakanlığı’na defalarca şahsen gittiğini, aradığını söyleyen Sarıçizmeli, “Yani Mehmetçik Belediyesi ve diğer Cittaslow belediyeler artık böyle tesisler kuramayacak ve verdikleri taahhütlerden en önemlisini yerine getiremeyecekler” şeklinde konuştu.

“Enerji paneli talebinde bulunduğumuzda öğrendik ki, belediye bunca zaman Pamuklu’daki o araziyi koçansız kullanmış, bir bakıma işgal etmiş”

4 Ekim 2018’de İçişleri Bakanlığı’na gönderilen yazıya karşı olumlu veya olumsuz yanıt alamadıklarını ifade eden Sarıçizmeli, “İyi İdare Yasası’nı da takan bir mevki, muhatap da yok. Cittaslow belediyeyiz ve çevre dostu projeler üretme misyonumuz da var. Talep edilen arazi güneş enerjisi üretim tesisi için de kullanılacaktı” diye konuştu.

Pamuklu bölgesinde bir arazinin, yaklaşık yedi yıldır belediye tarafından kullanıldığını belirten Sarıçizmeli, “Bu talepte bulunduğumuzda öğrendik ki, belediye bunca zaman o araziyi koçansız kullanmış, bir bakıma işgal etmiş. Bunu, ta ki güneş enerjisi için talepte bulunana kadar bilmiyordum. Öğrendiğimde, arazinin belediyeye verilmesi, kiralanması için talepte bulundum. Zaten yıllardır kullanılıyor, üzerinde belediyenin tesisi de var. Güneş panelini buraya kuralım ve belediyenin enerjisini buradan üretelim dedim. İçişleri Bakanlığı özel kalem müdürüyle de görüştüm. Ancak hiçbir ses seda yok. YEK, kotaları dolduğu için özel dışındaki tüm talepleri durdurdu. Artık bu arazi bize verilse de, güneş enerjisine geçemeyeceğiz. Cittaslow bir kent olarak bu bizim için çok büyük bir kayıp. Bu nedenle avukatımla görüştüm ve İçişleri Bakanlığı’na belediye olarak dava açacağız” dedi.