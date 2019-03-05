Mehmetçik Belediyesi bölge muhtarlarıyla toplantı

Mehmetçik Belediye Başkanı Cemil Sarıçizmeli, Mehmetçik Belediyesine bağlı Köy Muhtarları ile istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Mehmetçik Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre toplantıya Mehmetçik Köy Muhtarı Hasan Onbaşı, Kumyalı Köy Muhtarı Yaşar Demir, Pamuklu Köy Muhtarı Hasan Çelik, Bafra köy Muhtarı Selim Çetil, Çayırova Köy Muhtarı Salih Dalınç ve Balalan Köy Muhtarı Turgut Özbalalanlı katıldı.

Sarıçizmeli, gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, belediyenin yürütmüş olduğu çalışmalar ve ilerleyen süreçte yapılması planlanan projeler hakkında bölge muhtarlarını bilgilendirdi ve taleplerini dinledi.

Toplantıda Bafra Bostan Restoranı ile ilgili bilgi veren Sarıçizmeli, ihale kapsamının sadece Bostan Restoranı alanını kapsadığını, “Beach Bar” ve sahil kısmının ihale kapsamında olmadığını vurguladı.

İhale sürecinin de şeffaf bir şekilde yürütüldüğünü, ihale dosya içeriğinin tüm paydaşlarla paylaşıldığını kaydeden Sarıçizmeli, belediyenin web sitesinden tüm ihale dosyasına ulaşılabildiğini sözlerine ekledi. Sarıçizmeli, kimseden gizli, saklı hiçbir şey yapılmadığını, belediye meclisinin almış olduğu kararlar doğrultusunda yasal bir şekilde işlemlerinin yürütüldüğünü belirtti.

Sarıçizmeli, amaçlarının bölge insanlarına ve orayı ziyaret eden vatandaşlara en iyi şekilde ve en kaliteli biçimde hizmet götürmek olduğunu, bunu yaparken de belediye yönetimi olarak belediyenin ve halkın çıkarlarını gözeterek hareket edildiğini ve bu konuda ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptıklarını ve bundan sonra da yapacaklarını sözlerine ekledi.