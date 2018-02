Mehmetçik Belediyesi Bafra Bostan Beach Restaurant

Zekai Altan

Restorantıın adı ‘Mehmetcik Belediyesi Bostan Beach Restorant’, Snack Barın da “Luma Bar” olarak adlandırılmıştır. İsimlerin seçiminde de kültürel, ekolojik ve sosyal içerikler dikkate alındı. Bostan adı, yıllar öncesinden bugüne kadar geçen sürede Bafra denizi açıklarında denizden çıkan karpuzlar ve yine bölgede var olan bostanlar nedeni ile buraya bostan denizi denilmesinden geliyor. Hatta 1974 yılı öncesi Mehmetçik ve civar köylüleri bu karpuzu yerlerdi. Bu ekolojik olguyu isim vererek yaşatıp tanıtmayı hedeflediler. Luma ise küçük bir koy ve burada bölge halkı hayvanlarını halen daha burada yıkamaktadırlar. Çok yıllar öncesinden bugüne kadar başta Mehmetçik (Galatya) köylüleri tarafından herhangi bir işe yaramayanlara veya beceriksiz olanlara halk dilinde “bunu yapamazsan git düş lumaya” sözü de Mehmetçik’te çok yaygın olarak kullanılan bir deyiştir. Ve Luma da bu yakıştrma ve hayvan yıkama fonksiyonu ile tanıtılıyor. İsimlerin biraz da önemine değinelim. İşte turizmdeki tanıtımın en önemli özelliği. Yöresel tarihi, kültürel ve ekolojik varlıkların kullanılması. Bir ülkenin bu özelliklerini tanıtmadan yapılan çalışmalar ülkeye fazla bir katkı sağlamaz.

MÖNÜ VE LEZZET

Restorantın ahçısı Cemal usta. Mesleğinde çok başarılı biri. Otuz yıldan beridir ahçılık yapıyor. Kıbrıs’ın yetiştirdiği ender ahçılardan biri. Geniş bir deneyim ve tecrübeye sahip. Özellikle deniz ürünleri konusunda oldukça başarılı. Hem dünya mutfakları hem de Kıbrıs mutfakları konusunda kendisini iyi yetiştirdi. Aynı zamanda OTEM MEZUNLARI BİRLİĞİ tarafından düzenlenen Eğitimcilerin Eğitimi belgesine sahip biri. İşini çok seven ve becerisi ile misafir memnuniyetini sağlamak için elinden geleni yapan bir ahçı. Yüzünün güldüğünü aldığı teşekkürler ve takdirlerle görebilirsiniz. Dostum Cemal ustanın lezzetlerine bayılırım. Dostum Cemal ustanın o lezzetli mönülerini tatmak için eşim ile kısa bir lezzet turu yaptık. Ve soluğu Mehmetçik Belediyesi Bostan Beach Restoran’ta aldık. Restorant sorumlularından ve servisin başında Mustafa Efe. Genç ve dinamik. Cemal ustası gibi özverili ve mekanı yürütenlerden biri. İşine bağlı ve özveri ile çalışan biri. Öğle yemeği mönümüz biraz set biraz da a la cart mönü oldu. Deniz ürünleri tercihimiz oldu. Cemal usta dostumun mutfağını ve lezzetlerini iyi bildiğim için ana yemekten biraz geri kaldık ve serpme deniz ürünü mezelerini tercih ettik. Servise kızartılmış ekmek ile salatayı takiben güzel bir cacık, tahın üzeri kırmızı pul biberli kıvamında hazırlanan ve kullanılan malzemelerden hazırlandı. Gaynanmış gunnacık pakla zeytinyağlı. İnginar başı da ayıklanmış ve gaynanmış ve zeytinyağlı. Bunlar hafif girişler. Ve damak tadı. Çakızdezin de golyandrolu ve sarmısaklı lezzeti bir başka. Bazen bu tatı et yemeğine değişmem. Ve bu güzel hafif girişlerden sonra roast dediğimiz patates ve yanında da yengeç bacağı. Bunu böyle kemiğinden tutup elle yiyeceğiniz bir deniz ürünü. Hatta şunu hatırlatmak isterim. “Balık kelle yenir elle” deyişini unutmayın. Bu alacağınız lezzetin yeme yöntemi. Tabii yengeç bacağı ile başlayan deniz ürünü servisi midye kabuksuz olarak hazırlandı. Bu da Cemal ustanın özel spesiyali. Kalamar ve sipyanın tadı bir başka lezzet. Yedikçe iştahımız açılıyor. Karidesler ise güveçte sıcak ve dumanlar içerisinde görülmeye değer. Servisi hem şov olarak görülmeye hem de lezzetini tatmaya değer. Ve foil kağıdında ayrı bir kalamar lezzeti. Sos ile hazırlanmış. Böyle domadez macunu ile ayrı bir tat aldı. Dediğim gibi dostum Cemal ustanın lezzetlerini eşim ile bildiğimiz için fazla bir sipariş vermedik. Aynen de öyle odu. Ana yemek olarak da bir porsiyon çipura ızgara siparişi vermemize rağmen bunu da yiyemedik. Mönüde neler tatabilirsiniz, deniz ürünlerinden karides, kalamar, ahtabot yahni, midye, elma dilimi, patates ile taze bir lahosun tadına doyamazsınız. Çipura, voppa balık, levrek, balık şiş, sibya ızgara, sibya gavrılmış ve taze balık salatası. Bunlar deniz ürünleri. Aynı zamanda burada köy Kıbrıs mutfağına özgü tatar, pirohu ve el makarnası da servis ediliyor. Bu değişimi ve değişen lezzetleri mutlaka tatın. Cemal ustanın ve servis personelinin konukseverliğini yaşayın. Burada her türlü grup yemekleri de verilebilir. Cemal ustanın unutamayacağınız deniz ürünü mönülerini mutlaka tadın. İhmal etmeyin. Tavsiye ederim.

TEL: 369 01 20-21-22

ADRES: BAFRA HALK PLAJI

SERVİS SATLERİ:

BOSTAN BEACH RESTORAN: 11,00-22,30