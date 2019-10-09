Mehmet Yaşın’ın ‘Cyprianka’ kitabı çıktı

1997 yılında Kadıköy’de Başka isimli şiir dergisi ile yola çıkan Yitik Ülke Yayınları, günümüzde Türkiye’nin en önemli ve idealist yayın evlerinden biri olarak varlığını sürdürmekte. Kıbrıslı şair, yazar Mehmet Yaşın da Yitik Ülke Yayınları’ndan çıkan CYPRIANKA ismini verdiği yeni kitabında, Kıbrıs özelinden yola çıkarak diller ve kültürler arası bir edebiyat incelemesine imza atıyor. Yaşın’nın üçleme olarak aynı yayın evinden çıkardığı, bu araştırma, Kıbrıs şiirinin 3000 yıllık tarihine ışık tutarken, okurlarını açar açmaz etkileyici bir şiirle karşılıyor.

“Kıyamet kopsa da bütün dünyada

Kıbrıs’a bir şey olmasın aman!

Çünkü toprağına basıyor ayaklarım

Ve onun suyunu içiyorum ben!”

Anonim (Ortaçağ Dans Şarkısı)

Eski Kıbrıs şiiri antolojisinden bir seçki olarak hazırlanan çalışma ayrıca okurlarına Ada’da yaşayan uygarlıklar konusunda da fikir veriyor. Böylece adanın tarihi ile şiiri arasındaki ilişki çok daha görünür kılınıyor.

Üç bölümden oluşan kitap birinci bölümde Eski Kıbrıs şiiri ve edebiyatına giriş yaparken; eski Kıbrıs şiirinin yeni okunuşları, ilkçağ ve mitolojik dönem şiiri, ortaçağ ve Hristiyanlık dönem şiiri, yakınçağ ve folklorik dönem şiiri isimli alt başlıkları içinde barındırıyor. İlk bölümün sonunda ayrıca şair, ulusçuluk çağında kozmopolitik bir halkın edebiyatı kurumsallaşabilir mi? sorusuna da yanıt arıyor. İkinci bölüme baktığımızda özellikle Kıbrıs Türk şiiri ve edebiyatına giriş yapılıyor. Kıbrıs Türk şiirinin doğuşu, kurumsallaşması, geleneksel Kıbrıslı Türk şiirinin varlığının anlatıldığı bu bölümde, ayrıca tasavvuf şiiri, divan şiiri, modern şiir, çağdaş şiir ayrımları yanında 1974 Kıbrıslı Türk şiiri de inceleniyor. Bu bölümde Yaşın, günümüz Kıbrıs Türk şiirinin Türkçe şiirindeki yerini de tartışmaya açıyor. Aynı bölüm içinde yer alan 3 kuşak, 3 kimlik, 3 vatan arasında bir Türk Az(ın)lık şiiri, alt başlığı ise kendi içinde bu soruya yanıt verir biçimde göze çarpıyor. Üçüncü ve son bölümde Cyprianka kitabının hazırlanışına dair pek çok detay okurla buluşurken, sonuç olarak bu kitapta ilk kez karşımıza çıkan Kıbrıs şiirleri edebiyatseverlerde heyecan yaratacak gibi görünüyor. 455 sayfadan oluşan bu eser önemli bir kaynak, araştırma ve inceleme olarak okunacak kitapları arasında öne çıkıyor.