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‘Mehmet Vechi’ davası 28 Mart’a ertelendi

‘Mehmet Vechi’ davası 28 Mart’a ertelendi

4 Temmuz 2014’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunduğu sırada üçüncü kattaki merdiven boşluğundan atlayarak intihar ettiği iddia edilen 71 yaşındaki Mehmet Vechi’nin ‘şüpheli ölümü’ üzerine 3.5 yıl sonra başlatılan Adli Ölüm Tahkikat davası, 28 Ma

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4 Temmuz 2014’de Lefkoşa Polis Müdürlüğü’nde tutuklu bulunduğu sırada üçüncü kattaki merdiven boşluğundan atlayarak intihar ettiği iddia edilen 71 yaşındaki Mehmet Vechi’nin ‘şüpheli ölümü’ üzerine 3.5 yıl sonra başlatılan Adli Ölüm Tahkikat davası, 28 Mart’a ertelendi.

Dün görüşülmesine devam edileceği açıklanan dava, tebligatta yaşanan yazım sıkıntısı nedeniyle 28 Mart’ta görüşülecek.

Hatırlanacağı üzere Vechi’nin ‘şüpheli ölümü’ nedeniyle Başsavcılık tarafından üç buçuk yıl sonra açılan Adli Ölüm Tahkikat davasının ilk oturumu, 6 Şubat’ta Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde Yargıç Rauf Kürşad huzurunda gerçekleşmişti.

 İlk duruşmada daha önce Vechi’nin doktoru olan Erdal Özcenk tanık olarak dinlenirken, dünkü oturumda ise Mehmet Vechi’nin kızı Ayçin Vechi tanık olarak şahadet vermişti.

Ayçin Vechi, yaşadıklarını gözleri dolarak anlatmış, “Babam, hastanede bana tehdit edildiğini ağlayarak söyledi. Avukatımıza da başına havluyla birlikte teneke geçirildiğini, gazete ve sert cisimlerle başına vurulduğunu söyledi. Babam hayata bağlıydı, intihar ettiğine inanmıyorum…” demişti.

 

 

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